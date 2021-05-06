Yorgunluğu söküp atan enerji deposu 10 besin!

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle yoğun işlerde çalışan kişilerde bahar yorgunluğu görülmeye başlandı. Havaların ısınmasıyla birlikte daha fazla efor sarf eden vücut, hem ısı kaybının etkisi hem de değişen nem oranının artması nedeniyle daha çok yoruluyor. Uzmanlar, yaklaşan bahar aylarında yorgunluğu atmanın bir yolunun da yiyeceklerden geçtiğini belirtiyor. İşte vücuttaki yorgunluğun atılmasını sağlayan 10 enerji deposu besin.

Türkiye'de Mayıs ayına girilmesiyle birlikte havalar da ısınmaya başladı. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı bulunurken, yaptıkları iş nedeniyle yasaktan muaf olan çok sayıda kişi de işlerine gitmeye devam ediyor.

Ancak evde bulunan ancak evde yaptıkları işler nedeniyle vücut yorgunluğu yaşayan insanlar da var. Uzmanlar, havaların ısınmasıyla birlikte meydana gelen vücut yorgunluğunun nasıl atılabileceği hakkında bilgilendirmede bulundu.

Uzmanlara göre vücuttaki yorgunluğu atmanın yollarından biri de tüketilen yiyeceklerden geçiyor. Peki, hangi yiyecekleri daha fazla tüketirsek bahar yorgunluğumuzun atılmasına neden olur.

İşte yediğiniz zaman vücutta yarattığı etkiyle bahar yorgunluğunuzun atılmasını sağlayacak 10 enerji deposu besin...

1. Sofraların sultanı Yumurta

Başta ülkemizde olmak üzere dünyada da kahvaltıda en çok tüketilen ürünlerden biri kuşkusuz ki yumurtadır. YUumurta içeriğindeki biotinden yararlanabilmek için yumurtanın doğru pişirilmesi gerekmektedir. İyi pişmiş yumurtada yeşil halka oluşmamasına dikkat edilmelidir. Yeşil halkalar, yumurtanın hem tadının hem de vitamininin kaçmasına neden olur.

Çünkü demir-sülfür olarak adlandırılan bu halka demirin vücutta kullanımını engelliyor. Sağlığımız üzerindeki pek çok faydası nedeniyle günde bir adet yumurtayı mutlaka kullanın.

2. Günde 1 adet elma bile müthiş etki yaratıyor

Elma, posa kaynağı bakımında zengin olması nedeniyle bağırsak sağlığını destekliyor ve antioksidan bir vitamin olan C vitamini açısından zengin yönüyle de bahar yorgunluğunun etkilerini azaltmada destek sağlıyor. Günde bir adet elma tüketmeniz bir porsiyon meyve ihtiyacınızı karşılıyor.

3. Meyvelerin yıldızı çilek

Özellikle yaz meyveleri arasında çok tercih edilen çileğin de bir çok yararı bulunuyor. İçerdiği antosiyanin maddesiyle yüksek antioksidan özellik gösteren çilek, vücudun bahar yorgunluğuyla savaşmasına katkı sağlıyor. Günde 10-12 adet çilek tüketmeniz bir porsiyon meyveye denk geliyor.

4. Enginar

Faydaları saymakla bitmeyen enginar, potasyum, magnezyum, A vitamini ve B3 vitaminine ek olarak içerdiği 'ciarin' ile organların düzenli çalışmasına yardım etmesinin yanı sıra vücut yorgunluğuyla da savaşıyor. Prebiyotik etkisiyle bağırsak sağlığını destekleyen ve düşük kaloriye sahip olan enginarı haftada 2-3 porsiyon tüketmeyi ihmal etmeyin.

5. Ispanak

En zengin antioksidan kaynaklarından biri olan ıspanak, içerdiği magnezyum, demir ve potasyum içeriğiyle vücut direncinin arttırılmasında rol oynuyor, bu sayede bahar yorgunluğuna karşı iyi geliyor. Düşük kalorisi ve zengin lif içeriğiyle bağırsak sağlığını da destekliyor. Ispanakta yüksek miktarda bulunan 'kuersetin' vücudun stresle savaşmasına katkıda bulunuyor.

6. Semizotu

Yüksek omega-3 oranına sahip semizotu ayrıca içerdiği potasyum ve magnezyumla birlikte bağışıklığın güçlenmesine katkıda bulunuyor, bahar yorgunluğuyla başa çıkmanıza destek veriyor. Düşük kalori, yüksek vitamin ve mineral içeriğiyle sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken semizotu yoğurtla birlikte tüketildiğinde daha da faydalı oluyor.

7. Ceviz

E vitamini içeriğiyle bağışıklık dostu ve değerli yağ asit örüntüsüyle beslenmemizde mutlaka yer vermemiz gereken ceviz, içerdiği antioksidan polifenolik bileşenler ile kabuk kısmında bulunan lif sayesinde bahar yorgunluğunun vücutta yol açtığı stresle savaşıyor. Baharı zinde geçirmek için günde 2 adet ceviz tüketmeyi alışkanlık haline getirin.

8. Kivi

Kivi içerdiği bol miktarda C vitamini sayesinde bağışıklığın güçlenmesinde önemli role sahip. Yapılan çalışmalar, kivinin ruh halimizi iyileştirdiğini ve daha enerjik hissetmemizi sağladığını gösteriyor. Kiviyi kahvaltınızda yumurtayla birlikte tüketmeniz güne daha enerjik başlamanıza destek sağlayacaktır.

9. Erik

Erik yüksek C vitamini içeriğiyle demir emilimini artırır. Erik sahip olduğu antioksidan özellikler sayesinde bağışıklığı sistemini destekliyor ve yorgunluğa karşı vücut direncini artırıyor.

10. Roka

Glukozinolat ve yüksek klorofil içeriğiyle güçlü bir antioksidan olan roka, bahar yorgunluğunun vücutta yarattığı stresle savaşarak zindeliği arttırıyor. Güne daha enerjik başlamak için kahvaltılarınızda rokaya mutlaka yer verin.