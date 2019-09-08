Yöreler Renkler Festivali 5'inci yılında

08.09.2019 11:26

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın tüm renklerini buluşturduğu barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler, 16 Eylül Pazartesi başlıyor. Hafta boyunca devam edecek festivalde Mustafa Özarslan, Emre Dayıoğlu, İlke Türkdoğan, Ender Balkır, Naciye Çokbilir, İsmail Altunsaray, Zeynep Başkan gibi sanatçılar sahne alacak.



Sadece Türkiye'nin değil dünyanın farklı noktalarından gelip Antalya'ya yerleşen ve alışkanlıklarıyla, gelenekleriyle kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olan kültürlerin buluşması, Muratpaşa Belediyesi Yöreler Renkler Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 5'incisi düzenlenecek festivale aralarında İran Komşu Ülkeler Dostluk Derneği, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği, Ukrayna Ailesi Derneği'nin de bulunduğu 60 yöre, hemşeri, kültür ve dayanışma derneği katılıyor. Muratpaşa Kent Meydanı'nda 16 Eylül Pazartesi günü başlayıp hafta boyunca devam edecek festival Türk halk müziğinin önemli seslerinden Mustafa Özarslan konseriyle başlayacak. Konser öncesinde festivale katılan dernekler, Kent Meydanı'nda stantlarını açacak ve şehirlerinin, bölgelerinin coğrafi işaret tescilli ve geleneksel ürünlerini tanıtıp satışını gerçekleştirecek.



Neşet Ertaş anısına İç Anadolu gecesi



Pazar günü sona erecek festivalde her akşam Türkiye'nin farklı bir bölgesine ayrılırken katılımcı dernekler de bölgelerini tanıtıcı bir programla festival sahnesinde olacak. Festivalde ikinci gün Akdeniz-Ege ve Marmara gecesi düzenlenecek. Emre Dayıoğlu, Gülay Diri, Sami Demircioğlu, Fahrettin Sönmez ve İlk Tükdoğan'ın sahne alacağı gecede Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği İşbirliğiyle de bir Azerbaycan programı düzenlenecek.



Festivalin üçüncü günü ise Doğu Anadolu Bölgesi'ne ayrıldı. Son dönemde seslendirdiği 'Ruhumda Sızı' türküsüyle youtube üzerinde milyonlarca kez izlenen Ender Balkır'ın sahne alacağı gece öncesinde Ermenek Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de yöresel sanatçılar ve oyun ekibinin sahne alacağı bir program düzenleyecek. 19 Eylül Perşembe günü ise İran Komşu ülkeler Dostluk Derneği işbirliğiyle düzenlenecek İran programının ardından sahneden Güneydoğu Anadolu'nun barak havaları yükselecek. Naciye Çokbilir, Ümit Can İlhan ve zurna sanatçısı Memik Avcı'yla birlikte sahne alacak.



Cuma gecesi ise 25 Eylül 2012'de hayata veda eden büyük halk ozanı Neşet Ertaş anısına İç Anadolu gecesi düzenlenecek. Gecede İsmail Altunsaray sahne alacak. Cumartesi günün Zeynep Başkan'ın sahne alacağı Karadeniz Gecesi'yle devam edecek festival, Pazar günü Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası'nın "Anadolu'dan Genç Ezgiler" konseriyle sona erecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA