Yönetmen Özer Kızıltan son yolculuğuna uğurlandı
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Yönetmen Özer Kızıltan son yolculuğuna uğurlandı

Yönetmen Özer Kızıltan son yolculuğuna uğurlandı
07.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:12

Bir süredir kanser tedavisi gören ve önceki gün hayatını kaybeden yönetmen Özer Kızıltan, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve önceki gün hayatını kaybeden yönetmen Özer Kızıltan, son yolculuğuna uğurlandı.

Bugüne kadar birçok televizyon dizisinin yanı sıra sinema ve televizyon filmlerine imza atan Kızıltan'ın cenazesi, Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Özer Kızıltan

İstanbul'da 1963'te dünyaya gelen ve ilk, orta, lise öğrenimini burada tamamlayan Özer Kızıltan, 1981'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolsa da 1989'da ayrılarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü'ne öğrenci olarak girdi.

Kızıltan, öğrencilik döneminde çektiği "Gözlerin Yeşilçamın Son Yangını" adlı filmle Adana Altın Koza Film Festivali Kısa Film Yarışması'nda "En İyi Film", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerini, aynı filmle İzmir Kısa Film Festivali'nde "Altın Artemis Ödülü"nü ve dönemin Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü'nü kazandı.

"Değirmen" adlı senaryosuyla 1991'de Kültür Bakanlığı Senaryo Ödülü'nü alan ve bu senaryoyu 35 mm. film olarak çeken yönetmen, 1992'de Kültür Bakanlığı'nın açtığı senaryo yarışmasında "Welcome Missouri" adlı senaryosuyla da ödüle layık görüldü.

"Takva" festivallerden ödülle döndü

Lisans diplomasını, Prof. Sami Şekeroğlu danışmanlığında, Yaşar Kemal'in "Kuşlar da Gitti" adlı eserinden uyarlayarak çektiği "Son Kuşlar da Gitti" filmiyle 1993'te alan Kızıltan, mezuniyetinin ardından profesyonel alanda senarist, yönetmen ve danışman olarak çalışmaya başladı.

Kızıltan, tanıtım, eğitim ve reklam filmleri yönetmesinin yanı sıra 2000'de "Zümrüt/Gözlerin Aklıma Gelirse" adlı televizyon filminin de yönetmen koltuğuna oturdu.

Çalışmalarını 2002'de "Gülbeyaz" adlı yapımla birlikte televizyon dizilerinde yoğunlaştıran Özer Kızıltan, 2003'te "Kurşun Yarası", 2004'te de "Müjgan Bey" ve "Yağmur Zamanı" dizilerini yönetti.

Kızıltan, 2005'te 35 mm. ile çektiği "Takva" filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 11 dalda ödül alırken, Kars Altın Kaz Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali, İstanbul Film Festivali ve SİYAD değerlendirmelerinde çeşitli ödüller kazandı.

Film ayrıca Berlin Film Festivali'nde "FIPRESCI", Saraybosna Film Festivalinde "En İyi Film", Estonya Film Festivali'nde "En İyi Film", Toronto Film Festivali'nde "Kültürel Yenilik Ödülü"nün sahibi oldu.

MSGSÜ eğitim kadrosunda yer aldı

Kızıltan 2006-2013'te "Mavi Kuş", "Cemile", "Yalancı Yarim", "Yaralı Yürek", "Sessiz Fırtına", "Son Ağa", "Karamel", "Elveda Rumeli", "Sensiz Yaşayamam", "Küçük Hanımefendi" ve "Tozlu Yollar" adlı yapımlara imza attı.

Sinema alanında yönetmen olarak son çalışması 2011'de çekip sinemaseverlerle buluşturduğu "Beni Unutma" filmi olan Kızıltan, daha sonra "Adam ve Çocuk", "Kayıp İnci", "Mahrumlar", "Aşkın 5 Hali" ve "Elimiz Mahkum" gibi televizyon filmlerinin yönetmenliğini üstlendi.

Özer Kızıltan, 2012-2019'da, mezun olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü eğitim kadrosunda yer alarak bilgi ve deneyimlerini gençlere aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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