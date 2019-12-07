Yoncalı Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi mutfak yarışmasında Türkiye ikincisi

07.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:55

Kütahya Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Antalya'da düzenlenen "İnternational Gastro Antalya" mutfak yarışmasında 8 Altın, 10 Gümüş, 3 bronz ve farklı kategorilerde 3 kupayla toplam 23 ödül alarak Türkiye ikincisi" oldu.



Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Antalya'da Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'na (TAŞFED) bağlı Akdeniz Pastacılar ve Genç Aşçılar Derneği (APGAD) organizasyonunda düzenlenen "İnternational Gastro Antalya" mutfak yarışmasında 8 Altın, 10 Gümüş, 3 bronz ve farklı kategorilerde 3 kupayla toplam 23 ödül aldı. Kütahya'yı başarıyla temsil eden öğrenciler Yılın En İyi Lisesi kategorisinde 2019 yılının "Türkiye ikincisi" oldular. Yılın Altın Şefi kategorisinde 12. sınıf öğrencisi Milhan Erdem altın madalya kazanarak "Türkiye ikincisi" oldu.



Modern Türk Mutfağı kategorisine "Kütahya yemekleri" ile katılan öğrenciler, Altın madalya kazandılar.



Başarının tesadüf olmadığını belirten Okul Müdürü Hakan Gölpınar "Yarışmalar Kütahya'nın tanıtımı için çok önemli fırsatlar. Aynı zamanda öğrencilerin özgüven kazanmalarında etkili oluyor. Okulumuzda yarışma hazırlıkları 3 yıl sürüyor. 10.sınıfta yarışmacı gruplar seçiliyor. Öğretmenlerimiz artık tecrübe sahibi oldular. Türkiye'deki ileri gelen bölge aşçı dernekleri Kütahya'yı artık tanıyor ve takdir ediyor. Staj bölgelerinde öğrencilerimiz aranan öğrenci oluyor. Yakında Kütahya'da "Milli Mutfak Hareketi" başlatacağız. Kütahya mutfağını tüm Türkiye'ye tanıtacak bir çalışmanın içindeyiz. Bakanlığımızın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri bizleri cesaretlendiriyor. Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA