Yonca Lodi: Sahneye çıkmayı çok özledim Ünlü şarkıcı Yonca Lodi, BiMagazin.com'un instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayının konuğu oldu. Saat 21.00'da tüm Türkiye'de hep bir ağızdan coşkuyla okunan İstiklal Marşı dolayısıyla duygu dolu anlar yaşadığını ve gözyaşlarına hakim olamadığını dile getiren Lodi, canlı yayın boyunca birbirinden samimi ve çarpıcı açıklamalara imza attı.

Karantinadan hemen sonra şarkı yayınlamak istediğini belirten ünlü şarkıcı Yonca Lodi; "Benim için iyi şarkı gitarla da çalınsa, büyük bir orkestra ile de çalınsa aynı duyguyu insana yaşatandır. Ben bir şarkı seçtiğim zaman, hem sesime yakışmasına, hem canımı yakmasına, hem de sözlerinin bana bir şeyler ifade etmesine bakıyorum. Onu bulduğum zaman benim için şarkı odur. Karantina günlerinde yeni bir şarkı hazırlıyorum. Süreç bittikten sonra "Hayat tekrar başlıyor" demek istiyorum.





"HERKESİN MALZEMESİ FARKLI"





Kendini ön plana çıkarmayı sevmediğini ve kendini asla magazinsel bir figür olarak görmediğini belirten Yonca Lodi, "Herkesin malzemesi farklı. Hiçbir zaman kendimi ön plana çıkarmak istemedim. Şunu yapayım da bunu söyleyeyim de dikkat çekeyim diye düşünmedim. Yapanları da kınamıyorum. Herkesin bir yolu, bir hedefi var. Herkes bu mesleği farklı yorumluyor. Ben biraz daha idealist bakıyorum, tabi ki herkes benim gibi düşünmek zorunda değil" şeklinde konuştu.

"SOSYAL MEDYA DETOKSU "





Karantina günlerini sosyal medyadan uzak geçirdiğinide belirten Lodi, "Telefona elimden geldiğince az temas etmeye çalışıyorum. Çünkü her yerden bir bilgi geliyor ve hangisini okuyup hangisini düşüneceğimi şaşırıyorum. Belirli saatlerde, arkadaşlarım ve ailemle görüntülü sohbet edip birkaç haber okuduktan sonra tekrar telefonu bırakıyorum. Sosyal medyadan uzak durmak bana çok iyi geldi" dedi.

"SOSYAL MESAFEYİ KORUMA İÇ GÜDÜSÜ HEP OLACAK"





Yonca Lodi; "Sanırım karantina sonrasında hemen eski halimize dönemeyeceğiz. Şu süreçte hepimiz şükretmenin ne kadar önemli, bize sıradan gelen her şeyin aslında ne kadar özel olduğunu gördük. Bu olaylardan sonra hemen eski yaşantımıza döneceğimizi düşünmüyorum. Biz millet olarak yakın olmayı, temas kurmayı çok seviyoruz ama bundan sonra tokalaşmalar, sarılmalar, yerini uzaktan selamlaşmaya bırakacak diye düşünüyorum. Umarım bu kötü günlerden de milletçe el ele kol kola sağlam bir şekilde çıkarız" dedi.& ;