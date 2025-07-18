Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Yonca Evcimik'in "Abone" adlı şarkısının sözlerinde hangisi geçer? sorusu cevabı ne?

YONCA EVCİMİK'İN "ABONE" ADLI ŞARKISININ SÖZLERİNDE HANGİSİ GEÇER?

A: Trekking onda spor onda

B: Şaştım beş lisan biliyor

C: Boyu bir doksan beş değil

D: Kilo kırk sekiz buçukta

Cevap : D

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?