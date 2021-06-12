Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a yapılan saldırıda azmettirme şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı
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Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a yapılan saldırıda azmettirme şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a yapılan saldırıda azmettirme şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı Trabzon'un Yomra ilçesinde bu sabah İlçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayı ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a yapılan saldırıda azmettirme şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

TRABZON - Trabzon'un Yomra ilçesinde bu sabah İlçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayı ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın sabah 08.30 sıralarında belediye binasına makam aracıyla gelerek aracından indiği sırada siyah kapüşon giyen ve 17 yaşlarında olduğu anlaşılan saldırgan tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı olayı ile ilgili soruşturma sürüyor. Bıyık'ın yara almadan atlattığı saldırı sonrası saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saldırganı tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Belediye binasının güvenlik kameraları, KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarını incelemeye alan emniyet güçleri, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile saldırıyı azmettirdiği şüphesiyle bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a yapılan saldırıda azmettirme şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a yapılan saldırıda azmettirme şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a yapılan saldırıda azmettirme şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a yapılan saldırıda azmettirme şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırının azmettiricisi gözaltına alındı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırının azmettiricisi gözaltına alındı
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Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a yapılan saldırıda azmettirme şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı - Haberler
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