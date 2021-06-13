Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi adliyeye getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi adliyeye getirildi

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Haberler | 3. Sayfa

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi adliyeye getirildi Trabzon'un Yomra ilçesinde önceki gün İlçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a belediye binası önünde silahlı saldırı düzenleyen saldırgan ile azmettiricisi bugün öğle saatlerinde...

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi adliyeye getirildi

TRABZON - Trabzon'un Yomra ilçesinde önceki gün İlçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a belediye binası önünde silahlı saldırı düzenleyen saldırgan ile azmettiricisi bugün öğle saatlerinde adliyeye getirildi.

11 Haziran Cuma sabahı saat 08.30 sıralarında Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a belediye binasına gelişinde makam aracından indiği sırada silahlı saldırı düzenleyerek kaçan Halit A. olaydan 12 saat sonra ilçenin köy yolunda yapılan yol kontrolü sırasında bir araç içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Trabzon Emniyeti'ndeki ifadesinde saldırıyı belediye başkanından para isteyip alamadığı için gerçekleştirdiğini iddia eden Halit A., 3 gün önce belediyeye gittiğini ve başkana uğradığını ancak başkan Mustafa Bıyık'ın kendisine para vermediğini, tekrar gittiğinde yanından geçerken, Mustafa Bıyık'ın kendisine ters baktığını ve kendisini dikkate almadığını ve bu nedenle ateş ettiğini söylemişti.

T.K.'nın ise Yomra Belediyesi tarafından yapımı ihaleye çıkarılan Kültür Merkezi inşaatını kazanan firmanın sahibinin oğlu olduğu ve ihale iptal edildikten sonra böyle bir saldırıyı azmettirdiği şüphesi üzerinde durulurken, her iki şahıs ek gözaltı sürelerinin sona ermesinin ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden bugün öğle saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne getirildi. Halit A. araçtan indirildiği sırada kendisine görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterirken, T.K.'nın rahat tavırları dikkat çekti.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi adliyeye getirildi
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi adliyeye getirildi
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi adliyeye getirildi
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi adliyeye getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin

Belediye başkanına silahlı saldırıda yeni gelişme! Saldırgan azmettiriciyi aramış: İşlem tamam
Belediye başkanına silahlı saldırıda yeni gelişme! Saldırgan azmettiriciyi aramış: İşlem tamam
Son dakika... Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı yaptıktan sonra azmettiricisini arayıp 'Ağabey! O iş tamam' demiş
Son dakika... Yomra Belediye Başkanına silahlı saldırı yaptıktan sonra azmettiricisini arayıp "Ağabey! O iş tamam" demiş
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Bülent Turan Boris Johnson Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Funda Eryiğit Burcu Biricik Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi adliyeye getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 13:23:47. #1.14#

title