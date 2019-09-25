Yolu süpürürken bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

25.09.2019 12:00

Mersin Büyükşehir Belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan Erdal Duru, sabah saatlerinde kaldırımları süpürürken bulduğu ve içinde yaklaşık bin TL para ile kimlik ve banka kartı olan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Erdal Duru, örnek bir davranışa imza attı. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde sabah saatlerinde süpürge ve küreğiyle kaldırım temizliği yapan Erdal Duru, içinde yaklaşık bin lira para, kimlik ve banka kartı olan bir cüzdan buldu. Cüzdanı bulduğunda aklına ilk olarak sahibine ulaştırmak geldiğini söyleyen Duru, sahibine ulaşamayınca cüzdanı bağlı bulunduğu Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına teslim etti. Yapılan araştırmalar ve polisin yardımıyla cüzdanın Türkan Gül'a ait olduğu belirlendi. Duru, Daire Başkanlığına gelen Gül'e cüzdanı teslim etti.

"O AN AKLIMA GELEN SADECE SAHİBİNİ BULMAKTI"

Sabah saat 08.00-08.30 sularında temizlik yaptığı Silifke Caddesi'nde cüzdanı bulduğunu söyleyen Erdal Duru, başından geçen olayı şöyle anlattı:

"Temizlik yaparken yolda bir cüzdan buldum. Temizlik yaparken, arkamı dönüp baktığımda siyah bir şey olduğunu fark ettim. Poşet sandım, cüzdan çıktı. Sahibine ulaştırmak için ne yapabileceğimi düşündüm. O an aklıma gelen sadece sahibini bulmaktı. İçinde bir miktar para ile kimlik ve kredi kartları vardı. Bunu Daire Başkanlığımıza teslim ettim. Gerekli yerlerden cüzdanın sahibini buldular. Biz vazifemizi yaptık."

"ERDAL ABİ SAYESİNDE ÖDEMELERİMİ YAPABİLECEĞİM"

Cüzdanına kavuşan Gül ise böyle bir insanın eline geçeceğini tahmin etmediğini belirterek mutluluğunu paylaştı. Gümrük müşavirliğinde yardımcı gümrük müşaviri olarak çalışan Türkan Gül ise aynı saat aralığında babasının kendisini iş yerine bıraktığı Silifke Caddesi üzerinde cüzdanını arabadan inerken düşürmüş olabileceğini dile getirdi. Cüzdanına kavuşan Gül, Erdal Duru sayesinde günü gelen borçlarını ödeyebileceğini belirterek, "Babam beni ofise bıraktı. Arabadan inip ofise çıktım. Çantamdan iş hattımı alırken cüzdanımın olmadığını fark ettim. Tekrar aşağıya indim, yola baktım ama yolda bulamadım. Tekrar ofise çıkmak zorunda kaldım. Saat 11.00 civarında babam aradı. Cüzdanım bulunduğu için polis babamı aramış. Onların irtibatıyla burada olduğunu öğrendim. Buraya geldiğimde de cüzdanım doluydu. Dolu olmasını ya da böyle iyi bir insanın eline geçeceğini hiç tahmin etmemiştim. Cüzdanımı dolu görünce tabii mutlu oldum. Burada da Erdal abiden teslim aldım. Ben ortodonti tedavisi görüyorum, ona ve kredi kartına ödemem vardı. Erdal abi sayesinde ödemelerimi yapabileceğim. Bu para yok olsa ödeyemeyecektim, bayağı bir sıkıntı yaşayacaktım" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir de bu duyarlı ve örnek davranışı dolayısıyla Erdal Duru'yu kutlayarak, teşekkür etti.

(İHA)

Kaynak: İHA