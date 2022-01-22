Yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı - Haberler
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Yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı
AA / Ümit Yorulmaz - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapanan köy ve mahallelerdeki hastalara paletli ambulansla ulaşılıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapanan köy ve mahallelerdeki hastalara paletli ambulansla ulaşılıyor.

İlçeye bağlı Koşmapınar köyü Yukarı Oday Mahallesi'nde yaşayan Aydın Yalçın, göğüs ağrısı şikayeti yaşaması üzerine 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Köy yolundaki kar kalınlığının 80 santimetreyi bulması nedeniyle zor yolları paletli ambulansla aşan sağlık ekipleri, yaklaşık 1,5 saat süren yolculuk sonunda hastaya ulaştı.

İlk müdahalesi evinde yapılan Yalçın, daha sonra Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ümit Yorulmaz - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Bozkurt, Aydın, kar, Güncel, Haber

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