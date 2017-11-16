Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yolları asfaltlanan mahalleli, pankart açıp havai fişekli kutlama yaptı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, göreve başladıktan sonra belediye ekipleri, halka kaliteli hizmet vermek için yoğun çaba gösteriyor.



Belediyenin 460 bin ton asfalt kullanıldığı il merkezinde yıl sonuna kadar 500 bin ton asfalt serilmesi bekleniyor. Kırsal mahallerde ise yıl sonuna kadar bin 300 kilometre sathi kaplama yapılacak.



Mehmed Uzun Caddesi'nde yolları asfaltlanan bir grup, çalışmaların hızlı yapılmasından dolayı duydukları memnuniyeti açtıkları pankartla Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya teşekkür etti.



İlçe sakinlerinden Hüseyin Gedikli, büyükşehir belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından kentin hizmetle tanıştığını söyledi. 13 yıldır böyle bir hizmet görmediklerini vurgulayan Gedikli, şöyle konuştu:



"Onun için Cumali Atilla'ya ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır altyapı hizmetini Atilla ile gördü. Şimdiye kadar düzgün bir asfalt çalışması görmedik. Aynı zaman da ağaçlandırma da yapılıyor. İnsanlara yakışan hizmet yapılıyor. Biz de 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir.' inşallah el birliğiyle daha güzel bir yaşam elde edeceğiz."



İbrahim Halil Özkaracadağ da çalışmalardan duyduğunu memnuniyeti ifade ederek "Mahalle sakini olarak teşekkür ediyoruz. Daha önce yolumuz toz, toprak içerisindeydi. Hizmetlerden çok memnunuz." dedi.



Mehmet Seher Furkan da yıllardır bu mahallede ikamet ettiğini belirterek "Bu sene bize verdikleri emekten dolayı belediye başkanımıza ve çalışanlarına sonsuz teşekkürler sunarız." diye konuştu.