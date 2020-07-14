Yollar asfaltlanıyor, mesafeler kısalıyor
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Yollar asfaltlanıyor, mesafeler kısalıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Yuntdağ Bölgesinde 4 mahalle ve İzmir Bergama ilçesine bağlı Seklik Mahallesinin de bulunduğu 12 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmalarına başladı.

Yollar asfaltlanıyor, mesafeler kısalıyor
14.07.2020 19:26 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:30

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Yuntdağ Bölgesinde 4 mahalle ve İzmir Bergama ilçesine bağlı Seklik Mahallesinin de bulunduğu 12 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmalarına başladı. Manisa merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan ve İzmir ile sınır hattını oluşturan grup yolundaki asfalt çalışmaları mahalle muhtarlarını oldukça mutlu ederken, Bergama ilçesine bağlı Seklik Mahalle Muhtarı da yapılan hizmetler dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Yunusemre ilçesi Yuntdağı Bölgesinde 12 kilometrelik grup yolunda başlayan 1. Kat Satih Kaplama çalışmalarını inceledi. İncelemeler esnasında Büyükşehir Belediyesi heyetine İzmir Bergama ilçesine bağlı Seklik Mahalle Muhtarı Özgür Almaç, Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağ Bölgesinden Sarıahmetli Mahalle Muhtarı Halil Uğur, Pınarköy Mahalle Muhtarı Ramazan Acar, Yuntdağyence Mahalle Muhtarı Mustafa Uslu da eşlik etti.

İzmirli Muhtar Almaç: "Biz de Manisa'ya bağlanmak isteriz"

İzmir Bergama ilçesine bağlı Seklik Mahalle Muhtarı Özgür Almaç, "Manisa ile iç içeyiz. Hastane ve alışverişlerde Manisa'yı kullanıyoruz. Manisa'yı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü çok seviyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi gerçekten çok çalışıyor. Biz de Manisa'ya katılmak isteriz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yuntdağı mahallerine motor ile gidip geldiğimiz için yapılan yol, bizim için de çok iyi olacak" dedi.

Sarıahmetli'de yol sıkıntıları son buluyor

Sarıahmetli Mahalle Muhtarı Halil Uğur, "Yolumuzun yapımına başlandı. Cengiz Başkanımız başta olmak üzere çalışan tüm ekibimizden Allah bin kere razı olsun. Çalışma başladı, altyapısı da güzel hazırlandı. Çocuklarımız bu yoldan okula gidiyordu, yol bozuk olduğu için çok sıkıntılar yaşanıyordu. Ana yol gibi çok geniş bir yol oldu. Emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

Pınarköy Mahalle Muhtarı Ramazan Acar, "Yollarımız, oldukça genişletildi. Asfalt atılınca da 10 numara bir yol olacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere, Daire Başkanlarımızdan, şube müdürlerimizden, şantiye şefimizden, tüm çalışanlardan Allah razı olsun" derken, Yuntdağyenice Mahalle Muhtarı Mustafa Uslu, "Yol çalışmalarından gayet memnunuz. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Eskiden yolun kenarında su yolu da vardı. Yolumuzu oldukça kötü etkiliyordu. Adeta, ızdırap çekiyorduk. Büyükşehir Belediyesi ekipleri sağolsun, yolumuz genişletildi. Asfalt çalışmaları başladı. Başkanımızdan, ekibinden Allah razı olsun" dedi.

Kuruçay, "En kısa zamanda çalışmaları tamamlayacağız"

Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Yunusemre ilçemizde Yuntdağ olarak tabir edilen 4 mahalle ve İzmir il sınırları içerisinde kalan Seklik Mahallemizin de hizmet aldığı 12 kilometrelik bir grup yolunda 1. Kat satih kaplama çalışmamız başlamış durumda. Çalışmayı en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşın hizmetine sunmak istiyoruz. Bu bölgede çalışmamız yoğun bir şekilde devam edecek. Asfalt ekiplerimizle, Eylül ayına kadar planladığımız tüm yolları tamamlamayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Öztozlu: "Hedefimize Ulaşmak için Hızlı Bir Şekilde İlerleyeceğiz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Şu anda İzmir il sınırındayız. Yuntdağının son noktasındayız. 12 kilometrelik grup yolunda çalışmamızı başlattık. Merkezdeki ilk çalışmamız da buradan başlamış oldu. Tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci ve bitüm alımındaki sıkıntılardan dolayı sahaya 1-2 ay gecikmeli olarak çıktık. Ama hızlı bir şekilde ilerleyip bu açığı kapatmaya çalışacağız. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Muhtarlarımızın bu gülen yüzü hiç solmasın. Biz muhtarlarımızı böyle sevinçli görünce mutlu oluyoruz, yorgunluk nedir bilmiyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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