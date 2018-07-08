Yoldan Karşıya Geçmek İsterken Canından Oldu

SAMSUN- Ankara Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Efe Gök'e seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada Gök olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan bir kişi de yaralandı.

Kaza Havza İlçesi Samsun-Ankara Karayolu Samsun-Amasya il sınırı Paşapınarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Köse (26) idaresinde 06 EB 3657 plakalı otomobil yoldan karşıya geçmeye çalışan Efe Gök'e (23) çarptı. Gök, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Muzaffer Köse (50) yaralandı. Köse, olay yerine çağırılan ambulansla Havza İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Gök'ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Merzifon İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

- Samsun