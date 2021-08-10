Yoldan çıkan traktör restoranın bahçesine devrildi
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Yoldan çıkan traktör restoranın bahçesine devrildi

Yoldan çıkan traktör restoranın bahçesine devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu restoranın bahçesine devrildi, sürücü ağır yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu restoranın bahçesine devrildi, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Nazilli Bozdoğan yolu üzerindeki Menderes Köprüsü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan'dan Nazilli istikametine doğru seyir halinde olan 41 ST 529 plakalı traktörün sürücüsü U.D., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti. Hakimiyetin kaybolması ile birlikte traktör, yol kenarında bulunan restoranın bahçesine devrildi. Bahçe içerisindeki aydınlatma direğine çarparak takla atan traktörün sürücüsü U.D. başından yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk bulgulara göre U.D.'nin kafa travması geçirdiği belirlenirken, yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Yoldan çıkan traktör restoranın bahçesine devrildi
Yoldan çıkan traktör restoranın bahçesine devrildi
Yoldan çıkan traktör restoranın bahçesine devrildi
Yoldan çıkan traktör restoranın bahçesine devrildi
Yoldan çıkan traktör restoranın bahçesine devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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