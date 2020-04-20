Yolda bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti
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Yolda bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti

Yolda bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti Samsun'un Bafra ilçesinde alışverişten dönerken yolda içi para dolu cüzdan bulan duyarlı vatandaş 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

20.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:21
Yolda bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti

Yolda bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde alışverişten dönerken yolda içi para dolu cüzdan bulan duyarlı vatandaş 'insanlık ölmemiş' dedirtti. Duyarlı vatandaş cüzdanı emniyete giderek teslim etti.

Yeni Cami Mahallesi'nde alışverişten dönen Sebahattin Çolakoğlu(63), yol üzerinde içi para dolu cüzdan buldu. Cüzdan içerisinde Ali Baykal'aait kimlik kartı, banka kartları ve para olduğunu fark eden Çolakoğlu, zaman kaybetmeden İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek cüzdanı tutanak karşılığında görevli polis memurlarına teslim etti. Cüzdanı polis memuruna teslim eden Çolakoğu, "Alışveriş yapıp eve dönerken yerde bir cüzdan gördüm. Cüzdanı alarak Emniyet Müdürlüğü'nde polis arkadaşa teslim ettim" dedi.

Cüzdanı tutanak karşılığı teslim alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kısa sürede cüzdan sahibi Ali Baykal'a telefonla ulaşarak cüzdanın bulunduğu haberini verdi. İçinde banka kartları ve 9 bin lira para bulunan cüzdan polis tarafından sahibine teslim edildi.

Yolda bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti

Kaynak: İHA

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