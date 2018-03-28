Yolcu Otobüsü Önce Ağaçlara Sonra İstinat Duvarına Çarptı
Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün yol kenarında önce ağaçlara, sonra istinat duvarına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün yol kenarında önce ağaçlara, sonra istinat duvarına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Trabzon- İstanbul seferini yapan Ali Osman Ulusoy firmasına ait bir yolcu otobüsü, D-100 karayolu Danişment mevkisinde önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından istinat duvarına çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, Çorum'daki hastanelere sevk edildi.