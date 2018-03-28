Yolcu Otobüsü Önce Ağaçlara Sonra İstinat Duvarına Çarptı

Yolcu Otobüsü Önce Ağaçlara Sonra İstinat Duvarına Çarptı

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün yol kenarında önce ağaçlara, sonra istinat duvarına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Yolcu Otobüsü Önce Ağaçlara Sonra İstinat Duvarına Çarptı

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün yol kenarında önce ağaçlara, sonra istinat duvarına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Trabzon- İstanbul seferini yapan Ali Osman Ulusoy firmasına ait bir yolcu otobüsü, D-100 karayolu Danişment mevkisinde önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından istinat duvarına çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Çorum'daki hastanelere sevk edildi.

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