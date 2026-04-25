Canlı yayında Barış Yarkadaş’ı terleten sorular

TV100 ekranlarında yayınlanan tartışma programında eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş ile gazeteci Sinan Burhan arasında “FETÖ” tartışması yaşandı.

Programda konuşan Gazetci Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin’in FETÖ tarafından hedef alındığını öne sürdü. Bu iddiaya yanıt veren Sinan Burhan ise Yarkadaş’a geçmişteki tutumları üzerinden yüklendi.

"NEDEN ZAMAN GAZETESİ'NİN ÖNÜNE GİTTİNİZ?"

Burhan, “Madem FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu her zaman gördünüz, iktidar FETÖ ile mücadele ederken neden Zaman Gazetesi’nin önüne gittiniz?” sorusunu yöneltti.

Bu soru karşısında zorlanan Yarkadaş “Niye gittim bir sor, milletvekili olarak gittim” şeklindeki cevap verdi.

"CHP SIRF ERDOĞAN'A DÜŞMANLIK YAPMAK İÇİN GİTTİ"

Yarkadaş’ın açıklamaları stüdyoda kısa süreli tartışmaya neden olurken, yaşananlar sosyal medyada da konuşulan konular arasında yer aldı. Gazeteci Sinan Burhan ise, “CHP sırf Erdoğan’a düşmanlık yapmak için gitti” dedi.