Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
Mahmut Kızılbay idaresindeki 02 BK 053 plakalı yolcu otobüsü, Malatya-Adıyaman kara yolunda Zerenler mevkisinde Mehmet Zeren yönetimindeki 33 ACE 466 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsü yol kenarında park halinde bulunan 44 DV 673 plakalı tıra çarparak durabildi.
Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Zeren 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hafif yaralı otobüs şoförü ise Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürüldü.
Otobüste bulunan yolcular ise Doğanşehir Belediyesi konuk evine misafir edildi.
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, kaza ye