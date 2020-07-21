Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
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Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu

Antalya'da yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsü genç boksör, 5 kişiyle girdiği kavgada yaralandı. Üstü başı yırtılan ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken boksör, hastanede tedavi altına alındı.

21.07.2020 13:26 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:50

Antalya'da yol verme tartışması kavgaya sebep oldu. Motosiklet sürücüsü genç boksör, 5 kişiyle girdiği kavgada yaralandı. Üstü başı yırtılan ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken boksör, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Emre Y. (26), ana caddeye çıkacağı sırada yanına gelen otomobildeki iki kişiyle sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişiyle Y. arasında kavga başladı.

Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

İddiaya göre kavgaya otomobildeki kişileri tanıyan 3 kişi daha dahil oldu. Yaşanan arbede sonucu Emre Y. yaralandı, 5 kişi ise olay yerinden uzaklaştı. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu

HASTANEYE KALDIRILDI

Üstü başı yırtılan ve boksör olduğunu belirten Emre Y, polise verdiği beyanda yol verme tartışması sebebiyle kimliği belirsiz 5 kişi tarafından darp edildiğini söyledi. Üstü başı yırtılan ve kafasına aldığı darbeler nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken Emre Y, tedavi edilmek üzere bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (5)
EMRE CAN: o 5 tane çocuğuda şimdi 1 kişiye nasıl daldık diye adamız diye dolaşıyorlardır.
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CAN DEP: Rahmetli Kemal Sunalin Tosun pasa filmindeki Kücük damada cevirmisler boksörü:)))
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EMİNE: Yazık delikanlı orada ölseydi yada çok ciddi bi şey olsaydı böyle kavgalar yüzünden kaç kişi ölüyor biraz sabırlı olsak bı şey kaybetmeyin
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