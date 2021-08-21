Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti

İngiltere'nin Berkshire eyaletindeki şüpheli, şeytani bir plan kurdu. Yolun ortasına bebek arabası bırakan şahıs, arabada bebek olup olmadığını kontrol etmek için kendi aracını durduran kadına arkadan saldırarak tecavüz etti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İngiltere'nin Berkshire ilçesinde bulunan tarihi pazar kasabası Thatcham'da tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Pazartesi akşam saatlerinde bir kadın, yolda ilerlediği sırada bebek arabası gördü. Bebek arabasında bebek olup olmadığını anlamayan ve bebeğin hayatının tehlikede olduğunun düşünen kadın, aracını durdurarak bebek arabasının yanına gitti. Kadının bebeğe bakmaya çalıştığı sırada arkadan yanaşan bir şahıs, kadını ormanlık alana çekerek tecavüzde bulundu.

"RİSK DURUMUNDA POLİSİ ARAMALILAR"

Thames Valley Polisi, olayın ardından saldırganı yakalamak için acilen çalışma başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Soruşturma memuru Dedektif Müfettiş Alice Broad, "Bu olay bölge halkında büyük paniğe neden oldu. Saldırganı yakalamak için özel memurlarımızı görevlendirdik. Ancak yine de halkımızdan birileri riskli durum gördüklerinde kendileri müdahale etmek yerine polis merkezini aramalılar" diye konuştu.