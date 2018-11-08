"Yol benim, sebze bahçesi yapacağım" diyerek caddeyi trafiğe kapattı

SAMSUN - Samsun'da 4 şeritli yolu tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle şerit çekerek kapatan vatandaş, caddeyi sebze bahçesi yapmayı planlıyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde oturan İbrahim Akbulut, Gençlik Caddesi'nin bin 550 metrekarelik bölümünün kendisine ait olduğunu öne sürerek yolu trafiğe kapatmıştı. 22 ay kapalı bıraktığı yolu bazı yetkililerin ricası üzerine tekrar açmıştı. Akbulut, aradan uzun süre geçmesine rağmen sorun çözülmeyince bu sabah yolun tamamını tekrar trafiğe kapattı.

Sabah saatlerinde elindeki şeritle yolu kapatan Akbulut, yolun kendi arazisi olduğunu ve bundan sonra arazisini sebze bahçesi yapacağını söyledi. Yolun kapandığını gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen sürücüler ise geri dönmek veya alternatif yolları kullanmak zorunda kaldı. Geri dönmeyen bazı sürücüler ise olaya tepki göstererek şeridi kopartarak yollarına devam etti.

"Yolun tapusu benim, sebze bahçesi yapacağım"

Yolun tapusunun kendisine ait olduğunu ve sebze bahçesi olarak kullanacağını ifade eden İbrahim Akbulut, "Bu arazi bana ait. Mahkeme kararlarına göre de şu an burada yol yok. Burası zaten benim tarlamdı. Nereye müracaat ettiysem arazinin benim olduğunu söylediler. Burası zaten sebze bahçesiydi, o yüzden burası yol olmayacak. Kesinlikle söylüyorum daha da yolu açmayacağım. Yolu kapatarak arazime sahip çıkacağım. Bu benim en doğal hakkım. Mağdur olan vatandaşlar yetkililere başvurabilirler. Ben çözüme hazırım. 12 senedir burası yol olarak kullanılıyor. 2006 yılından beri dilekçe veriyorum. Kesinleşmiş mahkeme kararım olmasına rağmen yol olarak kullanılıyor. Benim tapulu malımla kamu hizmeti yapamazsınız. Bedeli ödenirse anlaşıp yolu açabilirim. Burayı daha önce de 22 ay kapatmıştım. Buna bir çözüm bulunmasını istiyorum" dedi.

İbrahim Akbulut'un yolu kapatmasının ardından olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, Akbulut'un elindeki evrakları incelediler. Zabıta görevlileri Akbulut'u belediyeye davet ederek görüşmeye çağırdı. Akbulut, daha sonrasında konuyu görüşmek için belediyeye gitti.