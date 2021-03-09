YÖKDİL 2 ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı! İşte 2021 YÖKDİL sınavı detayları...

YÖKDİL 2 ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM sonuç ekranında detaylar açıklandı. Ertelenen 2020-YÖKDİL/2 oturumu 28 Şubat 2021'de yapıldı. Sınav soruları ve cevapları açıklandıktan sonra adaylar tahmini puanlarını hesapladılar. Şimdi gözler YÖKDİL sonuçlarına çevrildi. İşte 2021 YÖKDİL sınavı detayları...

YÖKDİL 2 sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması bekleniyor. Ertelenen YÖKDİL oturumuna giren adaylar kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayacaklar. ÖSYM sonuç ekranı! İşte 2021 YÖKDİL sınavı detayları...

YÖKDİL 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Şubat'ta yapılan 2020-YÖKDİL/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 1 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları 16 Mart 2020 tarihinde açıklanmıştı. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.