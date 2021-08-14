Yok olma aşamasına gelen Babaçay'da çalışmalar devam ediyor

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Yok olma aşamasına gelen Babaçay'da çalışmalar devam ediyor Resmi açıklamalara göre 7 kişinin hayatını kaybettiği Sinop'ta, yok olma aşamasına gelen Ayancık ilçesi Babaçay köyünde arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Yok olma aşamasına gelen Babaçay'da çalışmalar devam ediyor

SİNOP - Resmi açıklamalara göre 7 kişinin hayatını kaybettiği Sinop'ta, yok olma aşamasına gelen Ayancık ilçesi Babaçay köyünde arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Sinop'ta meydana gelen selde birçok köy büyük yıkım yaşadı. Özellikle Ayancık ilçesinde birçok köye karayolu ulaşımı sağlanamadığından arama-kurtarma çalışmaları günlerdir aralıksız sürüyor. Bölgede birçok ekip ve gönüllü arama kurtarma faaliyetlerine katılırken, yok olma noktasına gelen ve en çok can kaybının burada yaşandığı belirtilen Babaçay köyünden gelen son görüntülerde de facianın boyutu gözler önüne serildi.

Babaçay köyünden bugün çekilen görüntülerde de tahribatın izleri insanları dehşete düşürecek boyutta. Selde köyde bulunan araçların tamamına yakını ya suya kapıldı ya da çamura battı. Birçok ev azgın sulara dayanamayarak yıkılırken, birçok ev de kullanılamaz hale geldi. Bazı evlerin dış duvarları tamamen yıkılırken, bazı evlerin ise sadece kapı veya pencereleri ayakta kalabildi.

4 gündür selin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Babaçay'da AFAD'a bağlı ANDA Arama Kurtarma ekipleri de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür