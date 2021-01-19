YÖK'ten, doçentlik için aranan dil puanının artırılması anketi
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YÖK'ten, doçentlik için aranan dil puanının artırılması anketi

19.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:29
YÖK'ten, doçentlik için aranan dil puanının artırılması anketi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, doçentlik müracaatında aranan dil puanının yükseltilmesi konusunda akademisyenlerden görüş alınarak anket düzenleneceğini duyurdu.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, doçentlik müracaatında aranan dil puanının yükseltilmesi konusunda akademisyenlerden görüş alınarak anket düzenleneceğini duyurdu.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kurula, doktora eğitimine başlamak için aranan asgari yabancı dil puan şartı 55 iken, doçentlik müracaatında da aynı puan şartının aranmasının nitelik bakımından zafiyet oluşturduğu şeklinde görüşlerin geldiğini belirtti. Saraç, "Ve doçentlik müracaatı için bu puanın yükseltilmesine yönelik teklifler iletilerek, YÖK'ün son yıllarda ortaya koyduğu 'kalite' eksenli çalışmaları sonucu hayata geçirdiği projelere uyum için bu değişikliğin gerekli olduğu ifade edilmekteydi. Bu kapsamda yapılacak çalışmalarımızda değerlendirmek üzere öğretim elemanlarının görüşünü almaya karar verdik ve söz konusu anketi bütün öğretim elemanlarımızın e-posta adreslerine gönderdik. 'Yeni YÖK' olarak, yükseköğretim sistemimizin bütününü ilgilendiren konularda geniş katılımla karar alma süreçlerini olgunlaştırmak için bundan sonra da kısa anketler ile öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin görüşlerine başvuracağız" ifadesini kullandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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