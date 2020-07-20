YÖK Başkanı Saraç: İlk sanal fuar ile Türk yükseköğretimini dünyaya tanıtıyoruz YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Üniversitelerimizin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için 'Türk Yükseköğretim' tarihindeki küresel ölçekteki ilk sanal fuarı, 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla bugün başlattık.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Üniversitelerimizin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için 'Türk Yükseköğretim' tarihindeki küresel ölçekteki ilk sanal fuarı, 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla bugün başlattık. Bu fuar ile 182 ülkeden 180 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim aldığı Türk yükseköğretim sistemimize daha çok uluslararası öğrenci dahil edebilmek için yabancı ülkelerdeki öğrencilere önemli bir tanıtım fırsatı sunduk" dedi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için yükseköğretim tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği küresel ölçekteki sanal fuar olan 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020' bugün başladı. Sanal fuar YÖK'ün inisiyatif ve organizatörlüğüyle gerçekleştirilirken, fuarda kapılarını potansiyel gençlere açacak üniversite sayısı 190'a ulaştı. Sanal fuarın, Türkiye'nin yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi olma niteliğini her yıl daha da güçlendirmesi için önümüzdeki yıllarda da düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.

'GENÇLER 190 ÜNİVERSİTEYLE BULUŞACAK'Konu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan YÖK Başkanı Saraç, "YÖK olarak, düzenlediğimiz ilk sanal fuar ile Türk yükseköğretimimizi dünyaya tanıtıyoruz. Üniversitelerimizin yurt dışında dijital ortamlarda da tanıtılması için Türk yükseköğretim tarihindeki küresel ölçekteki ilk sanal fuarı 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla bugün başlattık. Bu fuar ile 182 ülkeden 180 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim aldığı Türk yükseköğretim sistemimize daha çok uluslararası öğrenci dahil edebilmek için yabancı ülkelerdeki öğrencilere önemli bir tanıtım fırsatı sunduk. Fuarda, yükseköğrenim çağındaki gençler sanal ortamda 190 üniversite ile buluşarak, uzaktan öğrenme ve öğretim de dahil yükseköğretimde sunulacak imkanlarla ilgili bilgilere ulaşacaklardır" bilgisini paylaştı.Üç gün sürecek fuarın Türkiye saatiyle 08.00- 20.00 saatleri arasında 'http://virtualfair-yok.gov.tr' web adresi üzerinden gerçekleştirildiğini kaydeden Saraç, sanal fuarda ayrıca, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Ulusal Ajans gibi yükseköğretimin uluslararasılaşmasına katkı sağlayan paydaş kuruluşlara ait stantların da yer aldığını bildirdi.

Kaynak: DHA