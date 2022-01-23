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Yoğun kar yağışı kent merkezinde etkili oldu

Yoğun kar yağışı kent merkezinde etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Zonguldak'ta dün etkili olmaya başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta dün etkili olmaya başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı.

Zonguldak'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa boş kalırken, temizlik görevlileri kaldırımlarda temizlik yaptı. Belediyeye ait küreme araçları da yolları açma çalışmalarına devam ediyor.

Ahmet Çiftçi, "Çok güzel yağıyor, kar yağışı çok güzel ama yağıştan sonra buzlanma ve don olayı kötü oluyor. Belediye ekipleri çalışıyor, inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Mağdur olanlara Allah kolaylık versin. Meteoroloji yağışların bir hafta daha süreceğini söylüyor. Yağsın, her şey mevsiminde güzel" dedi. - ZONGULDAK

Yoğun kar yağışı kent merkezinde etkili oldu

Yoğun kar yağışı kent merkezinde etkili oldu

Yoğun kar yağışı kent merkezinde etkili oldu

Yoğun kar yağışı kent merkezinde etkili oldu

Yoğun kar yağışı kent merkezinde etkili oldu

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Zonguldak, kar, Yerel, Haber

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