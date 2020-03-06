Yoğun bakımda yatan Muhterem Nur'un bilinci kapandı

06.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:20

2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Nur'dan kötü haber geldi.

BİLİNCİ KAPANDI

Hürriyet'te yer alan habere göre: Muhterem Nur, akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlandı. Nur'un vücut ısısının korunması için de özel bir yatak getirildi. Tedavisine devam edilen 87 yaşındaki Muhterem Nur'un bilinci kapandı. Öte yandan Nur'un tedavi gördüğü hastaneden henüz net bir açıklama gelmedi.

EŞİNİN MEZARINA GİDEMEMİŞTİ

Muhterem Nur, yoğun bakımdaki tedavisi nedeniyle ilk kez Müslüm Gürses'in mezarında yapılan törene katılamamıştı. Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Muhterem Nur, gerçek adı Aysel Kısa Akbaş'tır. Muhterem Nur 31 Aralık 1932 Manastır doğumlu, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. Anne ve babasını tanımayan Nur, "teyze" dediği kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı ve İstanbul Eyüp'e yerleşti. "Teyze"si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfusa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi. İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftade ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.

İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

Boş Beşik filminde ilk kez başrol oynadı. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı. Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır. 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.

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