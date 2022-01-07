Yoğun bakım doluluk oranı nedir? Omicron yoğun bakım doluluk oranını artırdı mı? Omicron'un vaka artışlarına etkisi nedir? - Haberler
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Yoğun bakım doluluk oranı nedir? Omicron yoğun bakım doluluk oranını artırdı mı? Omicron'un vaka artışlarına etkisi nedir?

Yoğun bakım doluluk oranı nedir? Omicron yoğun bakım doluluk oranını artırdı mı? Omicron'un vaka artışlarına etkisi nedir?
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının 70 bin sınırına dayanmasıyla "Kısıtlamalar tekrar gelecek mi?" sorusu tekrar gündem olmaya başladı. Dünyayı korkutan Omicron varyantı nedeniyle Türkiye'de vakaların kısa sürede 100 bini bulması bekleniyor. Artan vakalar vatandaşları endişelendirdi. Peki Yoğun bakım doluluk oranı nedir? Omicron yoğun bakım doluluk oranını artırdı mı? Omicron'un vaka artışlarına etkisi nedir?

Koronavirüsün daha tehlikeli varyantı olan Omicron nedeniyle 70 bine dayanan vaka sayıları akıllara "Kısıtlamalar geri gelecek mi?' sorusunu getirdi. Son dönemde sık sık gündeme gelen kısıtlamaların hasta doluluk oranına göre gündeme geleceği belirtildi. Bu kapsamda vakaların hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranları yakından izleniyor. Peki Yoğun bakım doluluk oranı nedir? Omicron yoğun bakım doluluk oranını artırdı mı? Omicron'un vaka artışlarına etkisi nedir? detaylar haberimizde.

Hastaneye yatışlarda ve doluluk oranlarında önlem gerektirecek seviyeye henüz ulaşılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 5 Ocak'taki Bilim Kurulu'nun ardından, vaka sayılarındaki artışın henüz benzer oranda hastanelere yansımadığını açıklamıştı. Bakan Koca, 31 Aralık'ta yaptığı açıklamasında ise artan vakaların hastaneye yatışlarına yüzde 4,6 artış şeklinde yansıdığını ifade etmişti.

Yoğun bakım doluluk oranı nedir? Omicron yoğun bakım doluluk oranını artırdı mı? Omicron'un vaka artışlarına etkisi nedir?

Hastanelerdeki durum korkulacak durumda olmamasına rağmen yeni önlemlerin hastane doluluk oranlarının yüzde 70-75'i aşmasıyla devreye girebileceği ve hastanelerin alarm vermesi durumunda ise geçmişte uygulanan kısıtlamaların yeniden uygulanabileceği belirtiliyor. Kongre ve toplantılar ile sinema, tiyatro gibi kapalı alanda çok kişiyle gerçekleştirilen etkinliklerin kısıtlanması önlemler arasında yer alıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Omicron Türkiye'de de baskın varyant haline gelirken günlük vaka sayıları rekor kırmaya başladı. Bu kapsamda rakamların daha da yükselmesi halinde alınacak önlemler, özellikle de okulların ve üniversitelerin durumu masaya yatırılıp bir yol haritası hazırlanmaya başlandı.

Omicron etkisi ile Türkiye'de vaka sayaları rekor kırdı. Bu sayının birkaç hafta içinde (Ocak ayı sonuna kadar) 100 binlere ulaşması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre sağlık sistemi ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmıyor ancak zorlanmaya başladığı anda ne tür uygulamalar yapılacağı ile ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor. Yol haritasında adım adım neler yapılabileceğine ilişkin maddeler yer alıyor.

Üzerinde durulan önlemler, AVM, tiyatro, konser, restoran ve kafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi. Duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor.

En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor. Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finaller sonrasında verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.

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