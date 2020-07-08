"Yoga ile gerçek gücünüze kavuşun"
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"Yoga ile gerçek gücünüze kavuşun"

İnsanların içindeki gerçek gücü ve potansiyeli ortaya çıkarmak için kurulan Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ildeki eğitimlerinin yanı sıra online olarak da insanları yoga ile buluşturuyor.

08.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:03

İnsanların içindeki gerçek gücü ve potansiyeli ortaya çıkarmak için kurulan Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ildeki eğitimlerinin yanı sıra online olarak da insanları yoga ile buluşturuyor.

1999 yılında İzmir'de kurulan ve 2018'de merkezini İstanbul'a taşıyan Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü, yoga alanındaki eğitimlerini 2013 yılından itibaren Yoga Alliance'a bağlı bir yoga okulu olarak sürdürüyor. Yoganın tüm alanlarında uluslararası standartlarda ve geçerlilikte eğitim verebilen Türkiye'deki tek okul olan Etkin İnsan Enstitüsü'nün Kurucusu Alper Bayraktar, dünyada yoganın daha bilinçli ve etik bir şekilde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kurulan Yoga Alliance'a bağlı Türkiye'deki tek eğitmenin de kendisi olduğunu söyledi.

Eğitimler online olarak devam ediyor

Korona virüs pandemisi nedeniyle örgün eğitime ara verdiklerini ve online olarak eğitimlerini sürdürdüklerini belirten Alper Bayraktar, "2006 yılından bugüne odağımızı sadece uzman eğitmen yetiştirmeye verdik. İstanbul merkezimiz, İzmir şubelerimiz ve bunlara ek olarak 18 farklı ildeki eğitimlerimizin dışında, Zanzibar ve Bali Adasında da yoga eğitmenlik eğitimleri düzenledik. Çocuk, hamile, yetişkin yogası ile kendini geliştiren öğrencilerimiz; bu alanda eğer daha kapsamlı bir eğitmen olmak isterlerse 3 yıl süren yoga terapistlik eğitimimize de katılabiliyor" diye konuştu.

Eğitmenleri eğitiyor

Türkiye'de uluslararası geçerliliği olan Yoga Alliance onaylı eğitmenler yetiştiren Alper Bayraktar yoganın birçok kazanım sağladığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Yoganın; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal anlamda olumlu etkileri bulunuyor. Yoga öncelikle kendini yakından tanımak, kabul etmek ve kendiyle barışmak isteyenler için önem taşıyor. Yoga, kişilerin güçlü ve zayıf yanlarını kabul etmelerini ve bunlarla daha bütünsel bir yaşam oluşturabilmelerini sağlıyor. Eğer kişi kendiyle ve çevresiyle bütünsel bir iletişim kuramazsa, birçok olumsuz süreçleri ve hastalıkları yaşamına çekebiliyor. Hastalıkların sadece ilaçla tedavisinin kalıcı olarak mümkün olmayabiliyor. Bu alanda uzmanlık alan yoga terapistleri kişileri; fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal olarak ele aldıkları için, hastalığı oluşturmuş olan sistemdeki blokajların çözülmesine destek oluyorlar. Önemli olan bütünsel olarak kalıcı bir iyileşme sağlayabilmektir."

Üniversite iş birliğiyle yoga eğitimi

Sektörde 21 yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Bayraktar, 2007 yılında Ege Üniversitesi çözüm ortaklığında Türkiye'de ilk defa 'Yoga Eğitmenlik Eğitimleri'ni başlatan kurum olarak, yoga felsefesinin doğru ve etik gelişimi için yeni eğitmenleri bu öğretiyle buluşturduklarını dile getirdi. Bayraktar, "Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü olarak kurulduğumuz günden bugüne bireysel ve kurumsal eğitimlerde, içsel gelişimine önem veren binlerce kişiyle yollarımız kesişti" ifadesini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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