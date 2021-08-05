YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri!

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Bugün başlayan YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Aygün "2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık.

Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

YKS TERCİHLERİ

Üniversite tercihi yapacak olan aday T.C kimlik no.su ve aday şifresi ile birlikte ÖSYM tarafından hazırlanan aday işlemlerinin yapıldığı sisteme giriş yaparak tercihlerinin son şeklini oluşturup ÖSYM'ye gönderecektir. Tercih için sisteme giriş yapılmasından sonra aday tercih listesini oluşturup, onayladıktan sonra tercih işlemi tamamlanabilmektedir. Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusu da bu şekilde bir açıklamaya kavuşmuş olmaktadır. Her yıl üniversite sınavını başarı ile geçip tercih hakkı kazanan adaylara ÖSYM tarafından 24 tercih yapma hakkı tanınmaktadır. Üniversite tercihleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı tercih dönemi öncesinde ÖSYM'nin web sitesinde tercih kılavuzu yayınlanarak adaylara sunulmaktadır. Bu nedenle tercih yapacak olan her adayın bu kılavuzu inceledikten sonra tercihlerini yapması gerekir.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS kılavuzunda yayınlanan tarihlere göre, elektronik kayıt tarihi 31 Ağustos - 5 Eylül arasında yapılacak. Sonuçlar için herhangi bir tarih verilmezken 23 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor.