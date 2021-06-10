YKS yerleri belli oldu mu 2021? YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınav yerleri açıklandı mı?
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YKS yerleri belli oldu mu 2021? YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınav yerleri açıklandı mı?

YKS yerleri belli oldu mu 2021? YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınav yerleri açıklandı mı?
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YKS sınav yerleri açıklandı mı merak ediliyor. 26 Haziran tarihinde başlayacak olan YKS sınavlarının yerleri an itibariyle açıklandı. ÖSYM'nin resmi web sitesine girerek sınav yerleriniz neresi sorgulatabilir ve öğrenebilirsiniz. Peki, YKS yerleri belli oldu mu? YKS sınavına girilecek yerler açıklandı mı? YKS sınavı nerede yapılacak? YKS sınav yerleri sorgulama!

Öğrencilerin merakla beklediği YSK sınav yerleri açıklandı! ÖSYM ais sistemine girerek sınav yerlerinizi öğrenebilirsiniz. Peki, YSK sınavı nerelerde yapılacak? Üniversitelerde sınav yapılır mı? Sınavlar liselerde yapılacak mı? İlköğretim ve ortaokullarda mı yapılacak? Sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? Sınav giriş belgesi öğrenme!

2021 YSK NE ZAMAN?

  • TYT sınavı 26 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:15 'de yapılacaktır.
  • AYT sınavı 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 10:15 'de yapılacaktır. Sınav 180 dakika yani 3 saat sürecektir.
  • YDT sınavı 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 15:45 'de başlayacaktır. Sınav 120 dakika yani 2 saat sürecektir.

2021 YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin sitesindeki duyuruya göre 2021 YKS sınav yerleri açıklandı. Buna göre Ais'e girerek sınav belgenize ulaşabilir ve sınav yeriniz neresidir öğrenebilirsiniz.

2021 YKS SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖSYM SINAV YERLERİ HAKKINDA DUYURUSU

"26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

YKS yerleri belli oldu mu 2021? YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınav yerleri açıklandı mı?

SINAV BELGESİNE NEREDEN BAKILIR?

https://ais.osym.gov.tr/ sitesine girerek sınava giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Sınava giriş belgenizde sınava gireceğiniz yer yazmaktadır. Herkese başarılar dileriz...

YKS NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS, Türkiye'de 2017/2018 eğitim-öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan yükseköğretime geçiş sistemi sınavı.

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.

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