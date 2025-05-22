YKS'ye kaç gün kaldı? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YKS'ye kaç gün kaldı? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Adaylar, sınav tarihleri ve giriş belgeleri hakkında bilgi arayışında. Peki, YKS'ye kaç gün kaldı ve sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusu gündeme geliyor. Adaylar, sınav yerlerini ve oturum bilgilerini öğrenmek için Ösym'nin resmi internet sitesini ziyaret etmeye başladı. Peki, YKS'ye kaç gün kaldı? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

YKS'ye 29 gün kaldı.

YKS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre, 2025 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu bilgiler ışığında, adaylar YKS sınav giriş belgesi sorgulamalarını yoğunlaştırdı.

YKS'ye kaç gün kaldı? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS sınav giriş belgesi, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılmaktadır. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilir ve yazdırabilirler.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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