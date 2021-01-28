YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 5 adımda verimli çalışma tavsiyeleri

26-27 Haziran'da yapılacak olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) hazırlanan milyonlarca öğrencinin, pandemi nedeniyle yapılan online eğitim sürecinde verimli ders çalışması için önemli 5 adım olduğunu söyleyen Doç. Dr. Engin Şahin, "Öğrencinin motivasyonu çok önemli.

26-27 Haziran'da yapılacak olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) hazırlanan milyonlarca öğrencinin, pandemi nedeniyle yapılan online eğitim sürecinde verimli ders çalışması için önemli 5 adım olduğunu söyleyen Doç. Dr. Engin Şahin, "Öğrencinin motivasyonu çok önemli. Öğrenciye özel ders çalışma programı ve bu programı uygulayacağı ortam hazırlanmalı. Online eğitim de olsa not tutma, okuduğunuz ve dinlediğiniz konuların aklınızda kalması için son derece iyi bir yöntem. Mola zamanlarınızı dersten çok kopmayacak ama size de nefes aldıracak şekilde ayarlanmasını öneriyoruz" dedi.

Pandemi nedeniyle dijital platform üzerinden gerçekleştirilen eğitim ile öğrencilerin sınava hazırlanma süreçleri de zorlu hale geldi. Ancak uzmanlar, pandemi döneminde evde verimli ders çalışma teknikleri bilerek hareket edilirse başarının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Şahin, 26-27 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sınavına hazırlanan öğrencilerin daha verimli ders çalışmaları için tavsiyelerde bulunarak, 5 önemli adımdan bahsetti.

"VERİMLİ DERS ÇALIŞMAK ÖNEMLİ"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitim alanında yeni düzenlemeler gerçekleştirildiğini hatırlatan Doç. Dr. Şahin, "İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle ve online eğitim aşamasında da sınavlar öğrenciler için önemini koruyor. Bu özel dönem dolayısıyla eğitim-öğretim görmekte olan ve sınavlara hazırlanan öğrencilerle entegreli çeşitli programlar yapmak doğru olacaktır. Elbette ki üniversiteye hazırlanmak ekstra özen isteyen bir süreçtir. Öğrencilerin ders çalışırken bilmesi gereken önemli noktalardan biri de verimli bir şekilde nasıl ders çalışılacağı konusu. Çünkü saatlerce odaya ya da kütüphaneye kapanmak her zaman nitelikli bir şekilde ders çalışıldığını göstermez" dedi.

"DERS ÇALIŞMA PROGRAMI HAZIRLAYIN"

Doç. Dr. Şahin, verimli ders çalışmanın 5 adımda mümkün olduğunu belirterek, "Ders çalışmak için plan/program yapmak biraz klişe gelebilir ama başarılı olmak istiyorsanız uyabileceğiniz bir program hazırlamalısınız. Bu program elbette size özel olmalı, sonuçta neyi yapıp neyi yapmayacağınızı en iyi siz bilirsiniz. Sınav gününe henüz bu kadar vakit varken oturup kendinize güzel bir zaman çizelgesi çizin. Bu zaman çizelgesine hangi derse ne kadar zaman ayıracağınızı ya da günde kaç saat konu tekrarı, kaç saat soru çözümü yapacağınızı not edin" diye konuştu.

"DERS ÇALIŞACAĞINIZ ORTAMI DÜZENLEYİN"

Ders çalışılan ortamın atmosferinin, başarıyı dolaylı yoldan da olsa etkilediğinin altını çizen Doç. Dr. Şahin, "Siz çoğu zaman fark etmeseniz de çalışma masanızın düzeni ya da odanızın dağınıklığı dikkat konusunda sizi manipüle ediyor. Örneğin, çalışma ortamınız çok karışıksa dikkatinizin, masanın üstüne yığılmış olan kitaplara ya da başka nesnelere kayması hiç şaşırtıcı olmaz. Bu nedenle ders çalışırken çevrenizi derli toplu tutmaya özen gösterebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"NOT TUTMAYI İHMAL ETMEYİN"

Herkesin ders çalışma yönteminin farklı olduğunu söyleyen Şahin, "Online eğitim de olsa not tutma, okuduğunuz ve dinlediğiniz konuların aklınızda kalması için son derece iyi bir yöntem. Sadece ders esnasında tuttuğunuz notlar yeterli olmayabilir. Bu nedenle konu tekrarı yaparken ya da soru çözerken önemli noktaları minik kağıtlara yazabilir ve bu kağıtları aklınıza takıldıkça bakmak için kolay ulaşabileceğiniz bir yere yapıştırabilirsiniz" diyerek not tutmanın önemini vurguladı.

"MOLA ZAMANLARINI PLANLAYIN"

İyi bir planlama ile ders çalışmasına ara vermenin de 5 adımdan biri olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Şahin, "Aralıksız ders çalışmak çok zorlayıcı ve yorucu olabilir. Bu nedenle bir süre sonra ister istemez performansınız düşer ve çalıştığınız müddetçe bir şey anlayamaz duruma gelebilirsiniz. Bu nedenle mola zamanlarınızı dersten çok kopmayacak ama size de nefes aldıracak şekilde ayarlamanızı öneriyoruz. Hatta online ders sürelerini baz alarak, ders çalışırken örneğin 45 dakikada bir 15 dakikalık aralar verebilirsiniz" dedi.

Öğrencinin, kendisini motive etmesinin önemine dikkat çeken İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ders çalışma isteğiniz her zaman aynı kalmayacaktır, bu çok normal. Özellikle kendinizi yorgun ya da üzgün hissettiğinizde ders çalışmanız bir hayli zorlaşır. Ama belli noktalara dikkat ederek bu durumun üstesinden gelebilirsiniz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı