YKS sınavı saat kaçta? TYT sınavı ne zaman, AYT oturumu saat kaçta başlar?

Üniversite sınavı heyecanı tüm Türkiye'yi sararken, adayların en çok merak ettiği konulardan biri de "Yks sınavı saat kaçta başlıyor 2025?" sorusu oluyor. ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimiyle birlikte, TYT, AYT ve YDT oturumlarının başlama saatleri de netleşti. Peki, YKS sınavı saat kaçta? İşte detaylar...

YKS SINAVI SAAT KAÇTA?

Temel Yeterlilik Testi TYT 2025 21 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak. 165 dakika sürecek olan TYT saat 13.00'te sona erecek.

AYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Alan Yeterlilik Testi AYT 2025, 22 Haziran Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. 180 dakika sürecek olan AYT saat 13.15'te sona erecek.

YDT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Yabancı Dil Testi YDT 2025, 22 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. 120 dakika sürecek olan sınav saat 17.45'te sona erecek.

2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak. YKS 2025 sonuçları "www.ais.osym.gov.tr" web adresinden 22 Temmuz 2025 günü kontrol edilebilecek.