YKS öğrencilerine sanal kurs
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YKS öğrencilerine sanal kurs

YKS öğrencilerine sanal kurs
07.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:14

Seyhan Belediyesi, Seyhan Kent Konseyi'nin de katkısıyla korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında okulların eğitime ara vermesi ve kurs merkezlerinin de geçici olarak kapatılmasıyla YKS'ye hazırlanmada sıkıntı yaşayan öğrencilere ücretsiz online eğitim hizmeti veriyor.

Seyhan Belediyesi, Seyhan Kent Konseyi'nin de katkısıyla korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında okulların eğitime ara vermesi ve kurs merkezlerinin de geçici olarak kapatılmasıyla YKS'ye hazırlanmada sıkıntı yaşayan öğrencilere ücretsiz online eğitim hizmeti veriyor.

Salgın nedeniyle okullarından uzak kalan, sokağa çıkma yasağı nedeniyle de evinden çıkamayan üniversiteye hazırlanan öğrenciler büyük sıkıntı yaşadı. Aileler de çocukları gibi paniklerken Seyhan Belediyesi, 27 - 28 Haziran tarihlerinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrenciler için sokağa çıkmadan evlerinden ders çalışmalarına imkan sağlayacak "Seyhan Online Eğitim Platformu"nu kurdu. Sanal ortamda eğitim sistemiyle öğrenciler evlerinden hiç çıkmadan Seyhan.bel.tr'den "Seyhan Online Eğitim Platformu" modülüne tıklayarak şifre alabilecek ve hemen eğitimini sürdürebilecek.

Seyhan Kent Konseyi'nin katkıları ve Açı Yayınlarının işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlerin fikri hür vicdanı hür nesiller yetişmesine katkı sunacağına inandığını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Salgında sokağa çıkma yasağı nedeniyle çocuklarımız sınavlara kısa süre kala eğitimlerinden geri kalıyordu. İşbirliği ile kurduğumuz "sanal eğitim sistemi"yle çocuklarımızın eğitimine sanal kursla destek vereceğiz. Bu işbirliği için paydaşlarımıza teşekkür ediyor, YKS'ye girecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

"Öğrencilere moral verdik, destek eğitimi sunduk"

Seyhan Kent Konseyi Başkanı Erkan Karakaya ise öğrencilerin geleceğinde önemli yer tutacak olan YKS öncesi salgın nedeniyle eğitime ulaşmada sıkıntılar yaşadığını anımsattı. Karakaya "Sınavın 1 ay geri alınması büyük paniğe neden oldu. Moraller bozuldu. Yaptığımız girişimler sonucu hem çocuklarımıza moral vermek hem de öğrencilerimize "Destek Eğitimi" sunabilmek için işbirliği ile sanal eğitimi hayata geçirdik. Öğrenciler uzman eğitimciler tarafından hazırlanan ders programına göre sınava hazırlanabilecekler. Katkıları ve bizi teşvik edici duruşu nedeniyle Başkanımıza ve Açı yayınları Bölge Müdürüne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Seyhan Online Eğitim Platformu" ile destekleme eğitimi almak isteyen YKS öğrencileri Seyhan.bel.tr adresinden ilgili modülü tıklayarak veya Seyhan Kurs Merkezi'nin 0 534 624 6715'nolu telefonunu arayarak modülü kullanmak için gerekli şifreyi alabilecek - ADANA

Kaynak: İHA

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