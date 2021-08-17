YKS'de ilk bine giren 6 öğrenci ödüllendirildi

YKS'de ilk bine giren 6 öğrenci ödüllendirildi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk binde dereceye giren Ereğlili 6 öğrenci için Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında plaket ve ödül töreni düzenlendi.

YKS'de ilk bine giren 6 öğrenci ödüllendirildi

ZONGULDAK - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk binde dereceye giren Ereğlili 6 öğrenci için Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında plaket ve ödül töreni düzenlendi.

YKS'de ilk binde Zonguldak'tan dokuz öğrenci yer alırken, 9 öğrencinin 6'sı Ereğli'den oldu. Ereğlili öğrenciler için TSO Hizmet binasında plaket ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Törene; Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, TSO Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, TED Koleji Lise Müdürü Alper Demir, öğretmenler, TSO yöneticileri veliler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy konuşmasında Zonguldak'ta YKS'de ilk binde yer alarak dereceye giren öğrenci sayısının dokuz olduğunu ve bunun altısının Ereğli'deki resmi ve özel okullardan olmasının gurur verici olduğunu kaydetti. LGS'de önemli başarı elde edildiğini ve duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy, bunda okul yöneticileri ve öğretmenlerin de payı olduğunu söyledi.

TSO Başkanı Arslan Keleş, kendisinin de YKS öğrenci velisi olduğunu belirttiği konuşmasında eğitime katkı vermeye devam edeceklerini ifade etti. Başarılarından dolayı öğrencileri, velileri ve okul yöneticilerini kutlayan Keleş, başarıların devamını diledi.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, törendeki konuşmasında YKS'de il çapında elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, derece yapan öğrencileri kutladı ve gelecek hayatlarında başarılarının devamını diledi.

TSO yönetimine eğitime verdikleri katkılarından dolayı teşekkürlerini sunan Kaymakam Çorumluoğlu, "Biz ne talep ettiysek yerine getirdiler. Bir memlekete yapılan en önemli katkılardan bir tanesi de eğitimdir. Organize Sanayi Bölgesi'nde Endüstri Meslek Lisesi yapımı için faaliyete geçildi. Kapımız öğrencilerimize her zaman açık. İyi öğrenci Türkiye'nin geleceğine katkı sunacak, Dünyanın geleceğini değiştirecek öğrenciler bu kitledeki öğrenciler. Bu manada Kaymakamlık olarak bize bir şey düşerse de biz de yardımcı olmaya gayret sarfederiz." dedi.

Konuşmaların ardından, YKS'de ilk binde yer alan Yiğit Alp Yurtseven (TED Koleji), Abdullah Umut Hamzaoğlu (TED Koleji), Furkan Alp Yıldızhan (İbrahim Süheyla İzmirli Fen Lisesi), Berat Türkoğlu (İbrahim Süheyla İzmirli Fen Lisesi), Reyhan Turan (Atatürk İMKB Anadolu Lisesi) ve Enes Kuzuoğlu'na (İbrahim Süheyla İzmirli Fen Lisesi) plaket ve ödülleri takdim edildi.

Tören, toplu hatıra fotoğrafları çekimi ve başarı dileklerinin iletilmesi ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın