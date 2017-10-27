YKS Başvuruları Ne Zaman ? YKS Başvuruları nereden yapılacak ? Üniversite adaylarının merakla beklediği tarihe ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer açıklık getirdi. Önümüzdeki yıl YGS ve LYS sınavlarının yerine getirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ne zaman yapılacağı en çok merak edilenler arasına girmişti. Adaylar, YKS başvurusu ne zaman başlayacak, sınav ücreti ne kadar olacak? YKS sınavına dair tüm gelişmeler için haberimizi inceleyebilirsiniz.

YGS/LYS yerine gelen YKS sınavı tarihi kesinleşti (YKS Başvuruları Ne Zaman?) YKS sınavı ne zaman sorusu en çok konuşulanlar arasında. YGS ve LYS sınavlarının yerine gelen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, üniversite hayali kuran on binlerce adayı heyecanlandırıyor. Sınava girecek vatandaşlar, YKS başvuru sınavı ne zaman, sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya ödeme yapılacak, YKS sınav tarihi belli oldu mu sorularına cevap arıyor. İşte tam bu soruların gölgesinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye ilişkin her türlü hazırlığı yaptıklarını belirterek, sınavın ne zaman yapılacağı hakkında önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanının gerçekleştirdiği açıklamalar doğrultusunda Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavının tarihi kesinlik kazandı.

YKS 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan resmî açıklamalar neticesinde 2017-2018 eğitim öğretim dönemi içinde üniversiteye geçiş sisteminde YGS ve LYS sınavının yerine Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı düzenlenecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, YKS'nin ne zaman yapılacağına ilişkin kesin tarihin belirlendiğini duyurdu.

Prof. Dr. Özer, YKS'ye ilişkin her türlü hazırlığı yaptıklarını belirterek, "Üzerinde durduğumuz tarih, Ramazan Bayramı sonrasında 23-24 haziran 2018." dedi. 15 dakika kuralının kaldırıldığını da kaydeden Özer konuşmasında, "Artık 09:45 kuralı uygulanmayacak. Sadece, sınav başlama saati olan 10:00'dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak." ifadelerine yer verdi.

15 DAKİKA KURALI KALKTI

ÖSYM olarak adayların şikâyet ettiği birçok konuda iyileştirme yapacaklarını açıklayan Prof. Dr. Özer, "09:45 kuralı konusunda atılacak bir adım olup olmayacağı" sorusunu cevaplarken, "15 dakika kuralını kaldırıyoruz. Sınav başlama saati olan 10.00'dan sonra öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrencinin lehine olabilecek ve ÖSYM'nin işleyişinde herhangi bir problem oluşturmayacak her türlü iyileştirmeyi yapacağız." dedi.

Sınavdaki kural ihlallerine ilişkin bazı esneklikler sağlayacaklarını da bildiren Özer, "Önceliğimiz, ÖSYM içerisinde güvenliği maksimum seviyede tutmak, ondan sonra sınavın sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Sınav kuralları ile ilgili şu anda çalışma yapıyoruz. Sınavların ölçme ve değerlendirme ilkeleri açısından isabetli ve geçerli olması da her daim önceliğimiz." diye konuştu. (turkiyegazetesi.com.tr)

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücretini de minimumda tutmaya çalışacaklarını vurgulayan Prof. Dr. Özer, "İki oturumun toplam ücretinin 120 lira olmasını planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Öte yandan YKS ücretlerinin önümüzdeki yıl ödeneceği bankalara dair henüz bir açıklama yapılmamasına karşın, ücretlerin kamu bankalarına yatırılması gündeme gelebilir. Kamu bankalarının yanı sıra bazı özel bankların da KPSS ödemesi kabul etmesi bekleniyor.