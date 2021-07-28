YKS barajı geçemezsek ne olur? YKS (TYT-AYT-YDT) barajı geçemeyenler ne yapacak, üniversiteye yerleşemeyecek mi?

Son dakika: YKS 2021 sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından YKS barajı geçemezsek ne olur sorusu gündeme geldi. Peki, YKS barajı geçemezsek ne olur? Barajı geçemeyenler ne yapacak? Barajı geçemeyenler üniversiteye gidemeyecek mi? Tüm ayrıntılar haberimizde...

TYT-AYT-YDT sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi sitesinden sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı. Peki, YKS barajı geçemezsek ne olur? YKS (TYT-AYT-YDT) barajı geçemeyenler ne yapacak, üniversiteye yerleşemeyecek mi?

YKS AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

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YKS BARAJI GEÇEMEZSEK NE OLUR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan öğrenciler, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT sınavında 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olan adaylar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programlarıyla birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını seçebilecekler.

YKS 2021 sınavında barajı geçemeyenler tercih yapamayacak.

Üniversite bazı bölümlerin kontenjanları şu şekilde:

Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7752

Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16239

Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16327

Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71244

Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16448

Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3893

Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7985

İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19353

2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz yıl baraj puanları 180'den 170'e indirilmişti. Fakat bu yıl tekrar 180 olacağı açıklandı.

ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımladığı bilgilere göre TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. Yani TYT baraj puanı 150'dir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.