Yılmaz: "Samsun İçin En İyisini İstiyoruz"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Karadeniz Bölge Sorumlusu Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Büyük sevdamız Samsun'un daha iyi konuma gelmesi, şehrimizin bir adım daha öne çıkması, ekonomisinin, istihdamının güçlenmesi, üretimin artması, yaşanılabilirlik ve huzur ortamının gelişmesi için çok çalışacağız" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da ziyaretine gelen konuklarını ağırladı. Meclis faaliyetlerinin ardından seçim bölgesi Samsun'da çalışmalarını sürdüren Milletvekili Yılmaz, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt, 4 kez Kırkpınar Başpehlivanı olan Recep Kara, Giresun esnaf ve sanatkar odaları başkanları gibi birçok konuğunu ofisinde ağırladı. Ziyaretlerde açıklamalarda bulunan Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'un Türkiye gibi geleceğe emin adımlarla ilerlediğini, ortak akıl anlayışı içinde halkın katılımı, büyük bir uzlaşıyla çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

'Samsun hepimizin vazgeçilmezi' diyen Yılmaz, "Kentimizle, halkımızla bizim büyük bir gönül bağımız var. Samsun için ne yapabilirizi, nasıl daha çok katkı veririzi sürekli konuşuyor, projelendiriyor, hayata geçiriyoruz. Şehrimizin tahmin edilemez büyük bir potansiyeli var. Sadece el ele vererek, dinamikleri harekete geçirerek çok daha büyük bir ivme yakalayabiliriz. Büyük sevdamız Samsun'un daha iyi konuma gelmesi, şehrimizin bir adım daha öne çıkması, ekonomisinin, istihdamının güçlenmesi, üretimin artması, yaşanılabilirlik ve huzur ortamının gelişmesi için çok çalışacağız. Bu zamana kadar yaptığımız tüm çalışmalar bu yöndeydi, bundan sonra da böyle olacak. Halkımızın bize olan büyük inancını hiçbir zaman boşa çıkarmayacağız" diye konuştu.

Hizmet, üretim, istihdam, kalkınma, çalışma, gelecek, huzur, mutluluk, sevgi, gönül gibi kelimelerin hayata tam anlamıyla geçmesi için büyük mücadeleler verildiğini ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Ülkemiz kendisine büyük hedefler koyan, kabuğunu kırmış, geleceğe emin adımlarla ilerler hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye büyük adımlar attı, atacaktır. Hedeflerimiz büyük, hedeflerimiz güçlü müreffeh bir Türkiye için. Uzun zamandır ülkemiz üzerine kirli hesapların yapıldığını hepimiz görüyoruz. Ne hesap yapılırsa yapılsın Türkiye'nin şahlanmasını önleyemeyecekler." - SAMSUN