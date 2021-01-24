Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı
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Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı

24.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:24
Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı

Bir süredir kick boks dersi alan Yılmaz Morgül, Nişantaşı'nda sokak ortasında yüksek tekme hareketi yaparak basın mensuplarına poz verip "Arkadaşlar siz istediniz ben de hareketin kralını yaptım" dedi.

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, Nişantaşı'nı kick boks ringine çevirdi.

Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı

Çevredeki meraklı bakışlar arasında yaptığı mini şovla herkesi şaşırtan ünlü şarkıcı, ardından basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı

Kız arkadaşı Pelin Suade ile görüntülen Yılmaz Morgül, geçtiğimiz günlerde kışlık kürk provası yapan Bülent Ersoy'u yine sert sözlerle eleştirdi.

Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı

Kendisinin kürk kullanmadığını anlatıp "Kürke karşıyım, kürkü yalnızca hayvanlar giyer, mümkünse başka hayvanlar giymesin" diyen Morgül, geçtiğimiz günlerde yine kürk nedeniyle polemik yaşadığı Bülent Ersoy'la ilgili bir soru üzerine "Bülent hanım büyük bir sanatçı ama kalkıp bu dönemde pek çok insan ekonomik olarak zor günler yaşarken, çıkıp 'ben asgari ücretlilere üzülüyorum' deyip arkasından 50 bin liralık kürk alması gerçek sanatçıya yakışmaz, kabul edilemez."

Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı

"En azından birkaç tane ailenin kirasını ödeyebilir ya da bu dönem çalışmayan orkestra elemanlarına yardımcı olabilirdi. Siz bilemezsiniz de ben her şeyi bilirim. Çok iyi biliyorum" sözlerini kullandı.

Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı
Haber Yorumları (5)
ISTANBULLU: Helal olsun herkes senin gibi olsa seviyorum seni yılmaz morgül büyük sanatçısın
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ADİL: Şimdi Neo düşünsün.
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VATANDAŞ: Delidir yakalayın
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500
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