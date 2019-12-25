Yılmaz: "Kurtuluş ruhunun mirasına yakışır şekilde tek yürek olacağız"

25.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:16

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacaklarını belirterek, "Kurtuluş ruhunun mirasına yakışır şekilde tek yürek olacağız" dedi.



Başkan Yılmaz, 3 Ocak Zafer Yürüyüşü ve etkinlikleri öncesi kamuoyunu bilgilendirmek ve davet etmek amacıyla il ve ilçe protokolüyle bir araya geldi. Programa, Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, meclis üyeleri, kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.



"Birlik ve beraberlik ruhu Toroslar'da yaşayacak"



Başkan Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Mersin'in müşterek değerlerle ve adımlarla ilerlemesini istediklerini belirten Yılmaz, "Toplum olarak, vatanımız, bayrağımız, İstiklal Marşımız bizim ortak değerlerimiz. Yerel olarak ortak değerimiz ise 3 Ocak Mersin'in kurtuluşudur. Bunu önemsiyoruz ve çocuklarımız tarafından daha iyi anlaşılmasını istiyoruz. 3 Ocak kutlamaları kapsamında Toroslar Belediyesi olarak bu yıl da dolu dolu bir etkinlik hazırladık. 3 Ocak 2020 Cuma sabahı belediyemiz önünden başlayacak Zafer Yürüyüşümüzde il ve ilçe protokolümüzün de bizleri yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Mersin'in, Toroslar'ın kahraman yiğitlerinin düşman işgalinden kurtarıp bizlere miras bıraktığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Mersin'e sahip çıkınız' diyerek seslendiği bu cennet şehri birlik, beraberlik içerisinde devraldığımız noktadan daha yukarılara çıkararak, emanete sahip çıktığımızı göstermek hepimizin boynunun borcudur" diye konuştu.



"Tek yürek olacağız"



"Bu yıl da kuruluş ve kurtuluş ruhunun aziz mirasına yakışır şekilde tek yürek olacağız" diyen Yılmaz, 3 Ocak 2020 Cuma sabahı saat 08.00'de belediye önünden başlayacak olan Zafer Yürüyüşünün önemine değindi. Yılmaz, "Kurtuluş Savaşı gerçekleştikten ve zafere ulaşıldıktan sonra kuvayi milliye gazileri her yıl atlarına binmişler, kalpaklarını giymişler ve madalyalarını takıp Çavuşlu'dan hareket ederek Cumhuriyet Meydanına kadar yürümüşler. Daha sonra onların çocukları ve torunları bu geleneği devam ettirmiş. Benim dedem de bir Kurtuluş Savaşı gazisidir. Mersin tarihinde ismi geçer. Onun da kalpağını giymiş, madalyasını takmış ve atın üstünde olduğu fotoğrafı var. Babam da bu geleneği devam ettirdi. Onun için bu yürüyüş Mersin için çok kıymetlidir. Biz de aynı heyecanla bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın bu gururu yaşamasını istiyoruz. Şimdiden kıymetli destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Vatan ve millet uğruna bedenlerini siper eden, candan geçen, yardan geçen, serden geçen, bir hilal uğruna hayattan geçip manevi muhafız ve kılavuzumuz olan aziz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle anıyoruz. Milli mücadelenin simgesi kalpaklarımız hazır. Bayraklarımızı alacağız ve hep birlikte 3 Ocak'ın ruhuna yaraşır bir yürüyüş gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



Yılmaz, 3 Ocak Zafer Yürüyüşünün yanı sıra gerçekleştirecekleri tüm etkinliklere Mersinlileri davet etti. - MERSİN

Kaynak: İHA