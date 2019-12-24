Yılmaz'dan kazada ölen öğrencilerin ailelerine taziye

24.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:43

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi, acılarını paylaştı.



18 Aralık Çarşamba günü Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Zülal Işıl Çörtük (14) ve İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) hayatını kaybetmişti.



"Haber aldığımızda yüreğimiz yandı"



Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Zülal Işıl Çörtük'ün Çarşamba ilçesinde bulunan evine giderek baba Tayfun, dede Bahattin Çörtük ve acılı diğer aile fertlerine taziyelerini iletti. Daha sonra Terme ilçesinde Batuhan Yılmaz'ın baba evi ziyaret edildi. Başarılı bir öğrenci olan Batuhan'ın babası Basri ve aile büyüklerine başsağlığı dileyen Yılmaz, yaşanan feci kazada gencecik yaşında iki evladı kaybetmenin acısını yürekten yaşadıklarını belirterek "Çok büyük bir acı, Rabb'im ailelerine sabır versin. Kazada acı kayıplarımızı haber aldığımızda yüreğimiz yandı. Yavrularımızın mekanı cennet olsun. Yaralı çocuklarımıza da acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.



Taziye ziyaretlerine Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Dernek Başkanı Tevfik Sönmez de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA