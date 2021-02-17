Yıllar önce Türkiye'den ayrılan Memet Ali Alabora'dan radikal karar!

Gezi davasında beraat eden ve uzun yıllardır yurt dışında yaşayan oyuncu Mehmet Ali Alabora, yıllar sonra ekranlara dönüyor. İşte yeni projesi...

Gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Memet Ali Alabora, Birleşik Krallık'taki Galler'de yayınlanmaya başlayan 'Fflam' adlı dizinin başrol oyuncularından biri olduğunu açıkladı.

'DENİZ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK'

Alabora, dizide Türkiye'den siyasi nedenlerden ötürü ayrılmak zorunda kalan Deniz adlı bir karakteri canlandıracağını söyledi. Oyuncu, Galce konuşulan dizinin birçok sahnesinde Türkçe bir dizi replik de olduğunu belirtti.

'MEMOLİ' KARAKTERİYLE HAFIZALARDA YER EDİNMİŞTİ

Mehmet Ali Alabora, 1999-2002 yıllar arasında ekrana gelen 'Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı 'Memoli' karakteriyle hafızalarda yer edinmişti.





2013 YILINDA TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Alabora, 2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı olaylarından sonra Türkiye'den ayrılmıştı.





Kaynak: Snob Magazin