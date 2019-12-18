Yılın projesi 'Kültür Vadisi' oldu

18.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:24

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Buhara Medya Grubunun düzenlediği '10. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri' törenine katıldı.



Ankara'da gerçekleştirilen ödül törenine Başkan Yüce'nin yanı sıra birçok siyasetçi, televizyon sunucusu ve sanatçı katıldı. Birçok dalda ödülün dağıtıldığı törende Büyükşehir Belediyesi'nin projesi 'Kültür Vadisi' yılın projesi ödülüne layık görüldü.



Kültür Vadisi projesinin yılın projesi ödülüne layık görülmesi sonucu konuşan Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya'mız şehirler şehridir. Gönül coğrafyamızdaki insanların hep birlikte huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı şehirdir. Kültür Vadisi projemiz ise şehrimizde yaşayan 72 farklı milletin ortak bir alanda kendi kültürlerini ifade edebileceği bir projedir. Bu projemizle kültürel mimarilerine uygun inşa edilecek yapılarda vatandaşlarımız hem yöresel lezzetlerle buluşacak hem de oluşturulacak ortak sosyal faaliyet alanlarında bir araya gelip kültürlerini sergileyebilecekler. Bu projemize çok önem verdiğimizi belirtiyor, 10. Uluslararası Buhara Medya Ödüllerinde 'Yılın Projesi' ödülüne layık gören tüm herkese teşekkürlerimi ifade ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA