YILIN OLAYLARI 2020

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "(MACRON) İSLAM'IN YAPILANDIRILMASINDAN BAHSETMESİ HADSİZLİKTİR" Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL'UN SİMGELERİNDEN "GALATA KULESİ" ZİYARETE AÇILDI Mapping ve...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "(MACRON) İSLAM'IN YAPILANDIRILMASINDAN BAHSETMESİ HADSİZLİKTİR"

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İSTANBUL'UN SİMGELERİNDEN "GALATA KULESİ" ZİYARETE AÇILDI

Mapping ve Işık Gösterisinden görüntüler

Açılıştan görüntüler

Zeynep Bastık konserinden görüntüler

Açılışa gelen kalabalıktan görüntüler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları

Galata Kulesinden görüntüler

Galata Kulesine gelen ziyaretçilerin görüntüleri

Sergilenen eserlerin görüntüleri

57. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ

"Gelincik" filminin söyleşisine katılan oyuncular

Oyuncu Kaan Yıldırım'ın konuşması

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile röportaj

Jüri üyelerinden senarist-gazeteci-yazar-oyuncu Gülse Birsel'in konuşması

Gazetecilere poz veren sanatçılardan görüntüler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın konuşması

Oyuncu Pınar Deniz ile röportaj

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile röportaj

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın konuşması

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Ercan Kesal'ın konuşması

Film ve belgesel gösterimleri

Ödül töreninden görüntüler - Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Macron) İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir" (6 Ekim)

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyetle ilgili sözlerine ilişkin şunları söyledi: "Fransız Devlet Başkanı olarak İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir. Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı 'İslam krizde' açıklaması, saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur.

İstanbul'un simgelerinden "Galata Kulesi" ziyarete açıldı (6 Ekim)

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Beyoğlu Kültür Yolu" projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi, düzenlene törenle açıldı.

Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" Azra Deniz Okyay'ın yönettiği "Hayaletler" (10 Ekim)

ANTALYA - 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, "En İyi Film" Azra Deniz Okyay'ın yönettiği "Hayaletler" seçildi. Ulusal Film Yarışması'nda "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, "Çatlak" filminin kadın oyuncuları Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin, Canan Atalay paylaştı. "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ise "Gelincik" filmindeki rolü ile Ahmet Mümtaz Taylan'ın oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı