Yılın 'en'lerinde Başkan Gürkan'a iki ödül birden

MALATYA (İHA) - Bu yıl 5'incisi düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri töreninde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Yılın Yerel Yöneticisi ve Malatya Gastronomisine katkı ve desteklerinden dolayı Yılın Kültür Turizm ve Gastronomi Markası dalında iki ödül birden verildi.

Yılın Yerel Yöneticisi dalında ödüle layık görülen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ödülünü alırken yaptığı konuşmada, "Marifet iltifata tabidir. Önemli olan bu ödüllerin yerinde alınması, başarının değerlendirilmesi ve başarının takdir edilmesidir. Altın Marka Ödülleri verilirken bu konudaki objektifliğin, tarafsızlığın ve çalışkanlığın esas alındığı bir değerlendirme sonucu olarak bu ödüllere layık görüldük. Türkiye'de en fazla yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Belediye Başkanlığı sadece seçildiği dönem için değerlendirilen bir vizyon içerisinde değil dünün, bugünün ve gelecek yüzyılların belediye başkanı nasıl olunur o vizyon içerisinde değerlendiriyoruz. Geçmişi, tarihi ayağa kaldırarak bugüne taşımakla dünün belediye başkanı olursunuz. Örneğin 2022 yılının Arslantepe yılı olmasını talep ettik. 26 Temmuz 2021 tarihinde insanlık medeniyetinin başladığı yer Malatya'dır diye UNESCO tarafından tescil edildi. İşte Arslantepe'yi ayağa kaldırırsanız 7 bin yılın belediye başkanı olursunuz. Roma Surlarını ayağa kaldırırsanız 2 bin yılın belediye başkanı olursunuz. Selçuklu eserlerini ayağa kaldırırsanız bin yılın belediye başkanı olursunuz. Günü güzel yaşar ve geleceğe güzel hizmetler bırakırsanız geleceğin belediye başkanı olursunuz. Biz bu vizyon üzerinde çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu ödülü bütün Malatya halkı adına alıyorum. Bu ödülü almamda emeği bulunan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan ayrıca Yılın Kültür Turizm ve Gastronomi Markası Ödülünü alırken de, "Birçok medeniyeti, uygarlığı ve kültürü üzerinde barındıran coğrafyalarda o medeniyetlerin getirmiş olduğu birbirinden farklı ve lezzetli yemek ve mutfak zenginliği vardır. Bu yıl vegan mutfağı noktasında UNESCO'ya gerekli müracaatlarımızı yaptık. Malatya vegan mutfağı noktasında oldukça zengin bir mutfak kültürüne sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak Gastronomi noktasında da gerekli çalışmalara öncülük ederek gerekli çalışmaları yapacağız. Bu ödülü bize layık gören herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA