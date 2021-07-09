Yılın En İyi Köpek Eğitim Merkezi Pet Okulu Seçildi

Köpek eğitimi alanında adından başarılarıyla duyuran ve eğitim konusunda yeteri düzeyde bilgi ve pratik yöntemlere sahip Pet Okulu, "en iyi köpek eğitim merkezi" seçildi.

Köpek sahiplenenlerin her geçen gün arttığı günümüzde, köpek eğitim merkezlerine daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlandı. Ancak eğitim merkezleri ve eğiticilerin alanlarında yeteri kadar başarıya sahip olmamaları, pet sahiplerini tedirgin ediyor. Uzun zamanların deneyim ve tecrübesine sahip, köpek eğitimi alanında İstanbul'da en çok tercih edilen Köpek eğitmeni Buğra Zinnur Demiral, edindiği tecrübeleri ile petlerin eğitimde ihtiyaç duyabileceği tüm ayrıntıları eğitim dönemi boyunca sunuyor.

Pet Okulu İle Köpeğiniz Size İtaat Etsin

Köpek beslemek, elbette dünyanın en güzel ve en keyif verici durumlarından biridir. Ancak eğitim almamış bir köpek, sahibinin isteklerini yerine getirmek yerine, kendi isteklerinin yerine getirilmesini ister. Tabi ki bu durum, karşılıklıdır ancak eğitimsiz köpeklerde "karşılık" kavramı biraz da verilecek eğitime bağlıdır. Sahip olduğunuz köpeğin sizin istediğiniz şekilde davranmasını istemeniz en doğal hakkınız. Bunu da elde edebilmenin yolu iyi bir pet okulu bulmak ve alanında uzman bir eğiticiden destek almak olacak.

Yavru Köpekten Yaşlı Köpek Eğitimine…

Köpekler, her dönem eğitilebilirler. Fakat köpek eğitmeni Buğra Zinnur Demiral'ın verdiği bilgiye göre erken dönemde köpek eğitimi vermek ve beslenmesine dikkat etmenin daha etkili olacağını söylüyor. Demiral, mama seçiminin de eğitimde önemli bir ayrıntı olduğuna dikkat çekerek, köpek maması alanında Türkiye'nin en büyük online köpek maması satış sitesi petzzshop firmasını öneriyor. Kaliteli köpek mamaları ile desteklenen köpek eğitiminin daha verimli olacağına değinen eğitmen, yavruluk döneminden itibaren eğitim verilmesinin önemli bir nokta olduğuna işaret ediyor.

Neden Köpek Eğitimi?

Türkiye'de evcil hayvanlar arasında en çok tercih edilenler köpeklerdir. Hem sıcakkanlı olmaları hem de bir arkadaş gibi davranmaları ve bakımlarının da düzenli şekilde yapılması halinde son derece uyumlu hale gelebilen köpekler, daha ileri seviyede bir dosta da dönüşebilirler. Ancak bunu durduk yere bir köpekten beklemek doğru değildir. Beslenmesi kadar eğitiminin de önemli olduğuna vurgu yapan Buğra Zinnur Demiral, özellikle köpek sosyalleştirme eğitiminin mutlaka yavruluk döneminden itibaren verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Köpek sosyalleştirme eğitimi, diğer tüm eğitimlerden çok daha dikkat gerektiren ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir eğitimdir. Özellikle de doğası gereği saldırgan tavır sergileyebilen ya da çok fazla havlayan köpeklerin apartman dairelerinde beslenmesi, komşu ilişkilerinin zedelenmesine neden olabilir. Bu yüzden erken dönemde köpek sosyalleştirme eğitiminin verilmesi gerektiğine dikkat çeken köpek eğitmeni Buğra Zinnur Demiral, Pet okulu ayrıcalıklarının değerlendirilmesi ve en iyi sonuçların elde edilmesi gerektiğini bildiriyor.

Neden Pet Okulu?

Pet okulu, köpekler için özel olarak tasarlanmış ve eğitimde olması gereken tüm donanımlara sahip bir alandır. Köpeğinizin ihtiyaç duyabileceği tüm eğitim konularını uzman eğitmen eşliğinde köpeğinize sunabilir, kısa sürede başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Pet okulu, İstanbul geneline hizmet veren ve deneyimleri ile pet sahiplerinin ilgisini çeken bir adrestir. Petokulu.com üzerinden iletişime geçerek köpek eğitimi hakkında merak ettiğiniz tüm ayrıntıları, uzmanından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler