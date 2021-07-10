Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi

Bu yılın bomba çifti olan Kaan Yıldırım ve Hadise aşkının son bulmasının ardından Çağla Şıkel ve Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu haberin ardından bir bomba daha patladı. Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'le görüntülendi.