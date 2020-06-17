Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin kimdir? Sezen Burçin kaç yaşında, mesleği ne?
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Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin kimdir? Sezen Burçin kaç yaşında, mesleği ne?

Yıldız Tilbe'nin 1984 yılında evlendiği Güngör Karahan'dan olan ve çok sevdiği Sezen Aksu'nun adını verdiği kızı, Sezen Burçin vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin kimdir? Sezen Burçin kaç yaşında, mesleği ne?

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin kimdir? Sezen Burçin kaç yaşında, mesleği ne?
17.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:02

Yıldız Tilbe'nin 16 yaşındayken kaçarak evlendiği Güngör Karahan'dan olan kızını görenler "aynı annesi" demekten kendini alamıyor. Magazin gündeminde de sık sık kendine yer bulan Sezen Burçin hakkında Sezen Burçin kaç yaşında, mesleği ne ve Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin kimdir gibi sorular soruluyor.

YILDIZ TİLBE'NİN KIZI SEZEN BURÇİN KİMDİR?

Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi. Eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar kızı Sezen Burçin dünyaya geldi. Bu evlilik 6 yıl sürdü ve 1990 yılında eşinden boşandı. Bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya getiren Yıldız Tilbe, kızına elinden geldiğince kameralardan uzak bir hayat yaşatmaya özen gösterdi.

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin kimdir? Sezen Burçin kaç yaşında, mesleği ne?

Geçtiğimiz yıllarda kızı Sezen Burçin'i Serdar Özden ile böyle evlendiren Yıldız Tilbe'yi mutlu gününde Demet Akalın, Alişan ve Rober Hatemo gibi isimler de yalnız bırakmamıştı. Ancak Sezen Burçin'in bu evliliği uzun sürmedi. Özden'den boşanan Sezen Burçin ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunmakta.

İşte 51 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin, çok sevdiği Sezen Aksu'nun adını verdiği biricik kızı Sezen Burçin;

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin kimdir? Sezen Burçin kaç yaşında, mesleği ne?
Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin kimdir? Sezen Burçin kaç yaşında, mesleği ne?
Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin kimdir? Sezen Burçin kaç yaşında, mesleği ne?
Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin kimdir? Sezen Burçin kaç yaşında, mesleği ne?
Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin kimdir? Sezen Burçin kaç yaşında, mesleği ne?
Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin kimdir? Sezen Burçin kaç yaşında, mesleği ne?
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