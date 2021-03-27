Yıldız Kenter Müşfik Kenter kardeş mi?

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YILDIZ KENTER KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Ekim 1928

Nereli: İstanbul

Ölüm tarihi ve yeri: 17 Kasım 2019, İstanbul

11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi İngiliz asıllı Olga Cynthia[2] (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adı Nadide Kenter olarak değişmiştir), babası bir diplomat olan Ahmet Naci Kenter'dir. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. On bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

MÜŞFİK KENTER KİMDİR?

Müşfik Kenter, 9 Eylül 1932'de İstanbul'da doğdu. Ahmet Naci Kenter ve Olga Cynthia'nın beşinci ve en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen usta oyuncu, 1947'de Ankara Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde tiyatroya başladı. 1950 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve buradan 1955 yılında yüksek derece ile mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi, 1959 yılına kadar burada çalıştı.

1959 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldıktan sonra İstanbul'a giderek kardeşi Yıldız Kenter ile beraber Muhsin Ertuğrul ile çalıştı, beraber Küçük Sahne'de oyunlar sergilediler. Şükran Güngör ve Kamuran Yüce ile bu dönemde bir araya geldiler ve dörtlü olarak birlikte uzun yıllar tiyatro yaptılar.

1960-1961 yılları arasında Site Tiyatrosu'nu kurdular. 1962'de adını Kent Oyuncuları olarak değiştirdiler. İki kardeş ve Şükran Güngör, 1968'de İstanbul'da Kenter Tiyatrosu'nun binasının inşaatını tamamladılar. Tiyatroyu yapmak için tüm paralarını ortaya koymaları, büyük bir turne ile Anadolu'yu gezmeleri ve bir koltuk satma kampanyası ile destek toplamaları gerekmişti.

Müşfik Kenter, İngiliz Kültür Heyeti ve Rockefeller'den burslar alarak Amerika ve İngiltere'de tiyatro araştırmaları yaptı ve incelemelerde bulundu. İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya, Yugoslavya, Kıbrıs gibi bir çok ülkede oyunlar sergiledi. "Derya Gülü", "Aptal Kız", "Nalınlar", "Fehim Paşa Konağı", "Mikado'nun Çöpleri", "Çok Uzak Fazla Yakın", "Ramiz ile Jülide", "Bir Garip Orhan Veli", "Kuvayi Milliye", "Huysuz İhtiyar," "Nasrettin Hoca Bir Gün" gibi yerli oyunların yanı sıra, William Shakespeare, Anton Pavloviç Çehov, Maksim Gorki, Bertolt Brecht, Eugene Ionesco, Harold Pinter, Edward Albee, Arthur Miller gibi yazarların oyunlarını sahneledi ve oynadı. Hamlet, Cyrano de Bergerac, Sustalı Mack gibi tiyatro edebiyatının en önemli rollerini sahneye başarıyla taşıdı. Tiyatro oyunculuğunun yanında sinema oyunculuğuna da önem vererek, çok sayıda filmde birbirinden farklı karakteri başarı ile canlandırdı.

YILDIZ KENTER MÜŞFİK KENTER KARDEŞ Mİ?

Müşfik Kenter ve Güner Laker'in kardeşi olan Yıldız Kenter aslen İstanbullu ve 1928 yılında dünyaya geldi. Asıl adı Ayşe Yıldız olan Yıldız Kenter'in annesi İngiliz babası ile Türk bir diplomattı.